Cop 28 : l'appel du chef Raoni aux Français pour faire davantage pour la planète

Alors que la Cop 28 à Dubaï touche à sa fin, le chef Raoni a envoyé un message aux Français dans la lutte pour la sauvegarde de l'Amazonie ce dimanche 10 décembre.

Le chef de la communauté amazonienne kayapo, Raoni Metuktire, âgé de plus de 90 ans, figure de la lutte pour la préservation de l'Amazonie, s'est confié au micro de France Info ce dimanche 10 décembre sur l'espoir qu'il porte au sujet des accords de la Cop 28 qui prend fin ce mardi 12 décembre.

Il a notamment lancé un message : "Je veux vraiment que ça marche, pour qu'on puisse avoir de l'air à respirer et une bonne qualité de vie pour tout le monde.", a-t-il d'abord fait savoir. Il s'est aussi exprimé sur les nouvelles réglementations qui viendront s'ajouter à celles existantes, en France, dès janvier sur l'origine des produits alimentaires.

Le chef a fait un parallèle entre la consommation des biens agricoles et l'exploitation des ressources qui endommagent gravement la forêt amazonienne, à savoir le soja, la viande et le bois. En conséquence, il demande aux Français de consommer local : "Profitez des produits à proximité de chez vous", dit-il. Il appelle aussi les producteurs à exploiter les terres qui peuvent en supporter les effets.

"Consommez des produits locaux ! Et vous qui plantez du soja et élevez du bétail, au Brésil ou en France, allez élever du bétail ou planter du soja sur des terres déjà déforestées. Arrêtez de couper encore des arbres pour de nouveaux élevages et de nouvelles plantations, profitez des terrains déjà déforestés. Plantez là-bas vos graines et élevez votre bétail, et ne touchez plus aux terres protégées !", dit-il.

Il a également rappelé la responsabilité des chefs d'entreprise dans la sauvegarde de l'environnement: "Tous les chefs d'entreprise, les hommes d'affaires, doivent mettre de l'argent pour la protection des forêts, contre la déforestation, pour la protection des fleuves. Plus ils polluent, plus ils doivent mettre de l'argent pour la protection de la forêt."

Le chef Raoni a aussi partagé sa satisfaction de voir que la déforestation en Amazonie a atteint son niveau le plus bas depuis huit ans. Une bonne nouvelle mais qui "n'est pas la fin de (s)on combat", comme il le précise. L'homme rappelle son objectif fixé avec le président du Brésil de mettre un terme à la déforestation en 2030. Le chef indigène ne compte pas se reposer avant d'arriver à ce résultat. Il a d'ailleurs partagé son inquiétude après l'élection de Javier Milei à la présidentielle argentine qui est selon lui "un nouveau Bolsonaro".