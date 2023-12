Guerre Israël-Hamas : une "situation humanitaire désespérée à Gaza", selon le Pape François qui appelle à un cessez-le-feu

Le Pape a délivré son traditionnel message de Noël, ce lundi 25 décembre. Il y a dénoncé une "situation humanitaire désespérée" à Gaza.

Le Pape François a profité de son traditionnel message de Noël pour évoquer la guerre entre Israël et le Hamas, et la situation dans l'enclave palestinienne de Gaza. Selon lui, la "situation humanitaire est désespérée" pour les Palestiniens sur place. Il a également appelé à la libération des otages encore retenus, et à un cessez-le-feu.

Ouvrir "l'arrivée de l'aide humanitaire"

"Je demande que cessent les opérations militaires, avec leur effroyable suite de victimes civiles innocentes, et que l'on remédie à la situation humanitaire désespérée en ouvrant à l'arrivée de l'aide humanitaire", a-t-il soutenu dans son discours "Urbi et Orbi", qui se traduit par "à la ville de Rome et au monde". Un discours très attendus pour les fidèles chrétiens du monde entier. Plus globalement, François a appelé à "résoudre la question palestinienne, à travers un dialogue sincère et persévérant entre les parties, soutenu par une forte volonté politique et par l'appui de la communauté internationale".

La veille, samedi 24 décembre, le pape argentin avait aussi eu un mot pour la ville de Bethléem, en Cisjordanie. Un haut lieu du christianisme, où est né le Christ selon la tradition, qui a décidé d'annuler les célébrations de la nativité en raison de la guerre et a été désertée cette année par les pèlerins. "Notre cœur, ce soir, est à Bethléem, où le principe de la paix est encore rejeté par la logique perdante de la guerre, avec le fracas des armes qui, aujourd'hui encore, l'empêche de trouver une place dans le monde", avait alors déclaré le souverain pontife, faisant écho à ses pensées pour "la Palestine, Israël et l'Ukraine" un peu plus tôt dans la journée, lors de la prière hebdomadaire de l'Angélus.