Guerre en Ukraine : de nouvelles frappes russes à Kiev, la riposte de Poutine continue

L'armée russe a mené ce mardi 2 janvier 2024 une série d'attaques visant Kiev et sa région. Plusieurs personnes ont perdu la vie et des milliers d'ukrainiens sont désormais privés d'électricité.

La riposte de Vladimir Poutine s'organise. Le président russe avait promis d'"intensifier" les frappes après le bombardement historique de la ville russe de Belgorod samedi, provoquant la mort de 25 personnes dont 5 enfants, c'est désormais chose faite. Ce mardi 2 janvier 2024, une dizaine de puissantes explosions ont été entendues à Kiev d'après des journalistes de l'Agence France-Presse. Des bombardements qui ont fait trembler des immeubles du centre-ville, mais pas que.

4 morts et 250 000 personnes privées de courant

Le maire de la ville, Vitali Klitschko fait effectivement état de nombreuses explosions dans la capitale ukrainienne ce mardi. Et cette riposte de Vladimir Poutine a déjà fait des dégâts. Au moins quatre personnes ont été tuées ce mardi matin dans ces bombardements massifs d'après l'armée ukrainienne. Une femme a succombé à ses blessures dans une ambulance, un couple a été tué dans la région de Kiev et une quatrième personne est morte vers Kharkiv selon les autorités régionales. Aussi, des drones ont été détectés dans l'espace aérien de la ville. 35 d'entre deux, des Shahed de fabrication iranienne lancés par le Kremlin auraient été abattus par l'armée ukrainienne. Ce mardi, plus de 250 000 personnes sont privées d'électricité à Kiev et sa région après les frappes russes qui ont sérieusement endommagé le réseau électrique de la zone.

Au total, ce mardi matin, 99 missile de divers types ont été tirés sur l'Ukraine dont 72 ont été abattus par la défense aérienne, indique sur Télégramme le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny. Les forces ukrainiennes "ont détruit 72 cibles aériennes", dont 10 missiles hypersoniques Kinjal et trois missiles de croisière Kalibre ainsi que 59 projectiles de croisière de type Kh-101, Kh-555 et Kh-55. Non loin de là, le commandement opérationnel de l'armée polonaise a décidé d'activer deux paires de chasseurs F-16 et un avion ravitailleur pour "assurer la sécurité de l'espace aérien polonais" face à la menace des récents bombardements.