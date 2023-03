"Vladimir Poutine : accusé de crimes de guerre, que risque-t-il ?"

La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine ce vendredi 17 mars 2023, l'accusant de crimes de guerre. Mais que risque vraiment le président russe ?

[Mise à jour le 17 mars à 16h59] Plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. La juridiction estime que le président de la Russie "serait responsable du crime de guerre de déportation illégale de population et de transfert illégal de population des zones occupées d'Ukraine vers la Russie. Les crimes auraient été commis sur le territoire ukrainien occupé au moins à partir du 24 février 2022." La CPI indique dans un communiqué qu'il "existe des motifs raisonnables de croire que M. Poutine est personnellement responsable des crimes susmentionnés." Mais que risque véritablement le maître du Kremlin ?

Un coup pour rien ?

Comme l'explique David Vachon-Roseberry, avocat au Canada, la Cour pénale internationale ne dispose pas d'une police. "La CPI doit s'en remettre aux États afin que ceux-ci procèdent à l'arrestation et à la remise de l'accusé. En vertu de l'obligation des États de coopérer avec la CPI, il relève donc de leur responsabilité d'exécuter le mandat d'arrêt", détaille-t-il dans un article. Cependant, cela est lié au Statut de Rome, dont 123 pays sont membres. La Russie, elle, a signé le traité mais ne l'a jamais ratifié. Les autorités du pays seront sollicitées pour une collaboration mais rien ne leur oblige à répondre aux requêtes de la CPI. Cette dernière ne peut intervenir directement en Russie pour interpeller Vladimir Poutine. "La souveraineté pénale étatique constitue le droit régalien des États. Les atteintes à ce droit sont rarement et difficilement négociées et ne sont malheureusement, à ce jour, limitées qu'à la bonne volonté des États", ajoute l'avocat.

La Cour pénale internationale reconnaît elle-même que des "difficultés nombreuses", dans son action. "Il y a notamment le fait qu'en vertu du système de la justice pénale internationale mis en place par le Statut de Rome, la Cour ne dispose pas de son propre mécanisme d'exécution et qu'il n'est pas rare que les États ne donnent pas suite aux demandes d'exécution de mandats d'arrêt." Elle ajoute que "les opérations d'arrestation sont subordonnées à des demandes d'arrestation et de remise qui sont adressées aux États sur le territoire desquels les suspects pourraient se trouver." Concrètement, si Vladimir Poutine venait à se rendre en France, il pourrait être arrêté. En effet, la France fait partie du Statut de Rome et, à ce titre, "a pour obligation de coopérer pleinement avec la CPI et de prévoir dans la législation nationale des procédures permettant l'exécution de toutes les demandes de coopération adressées par la Cour." En revanche, si Vladimir Poutine se rend dans un pays qui n'est pas membre du Statut de Rome, rien ne contraint son hôte à l'arrêter et le remettre à la CPI.