Vague de chaleur en Espagne : jusqu'à 30°C en janvier, comment l'expliquer ?

Plusieurs régions d'Espagne enregistrent des records de températures pour la saison. Quel est ce phénomène ?

Plus de 29°C à Valence jeudi, 27,8°C à Murcie... L'Espagne est sous le coup d'une nouvelle vague de chaleur, en plein mois de janvier. Le phénomène se répète de plus en plus fréquemment : déjà en décembre, le sud du pays avait enregistré des pics à 29°C. En Andalousie et en Catalogne, frappées de sécheresse, des mesures de restriction de l'utilisation de l'eau sont déjà en vigueur, mais les autorités pourraient bientôt devoir décréter l'état d'urgence. Comment expliquer ce climat estival en plein mois de janvier ?

De plus en plus fréquent

Cette anomalie climatique est due à la présence d'un anticyclone particulièrement puissant au-dessus de la Méditerranée, explique David Corell, chercheur à l'université espagnole de Valence, à l'AFP. "Il n'y a pas encore d'études qui aient évalué la tendance à long terme de ce type d'événements, mais il est clair que nous vivons ce type de situations anormales de plus en plus fréquemment", note-t-il.

Les températures enregistrées sont "propres au milieu ou à la fin du mois de juin", estime Ruben del Campo, porte-parole de l'Agence d'État de météorologie (Aemet). Le sud-est de la France est concerné dans une moindre mesure par le phénomène : des records de températures pour un mois de janvier ont été enregistrés en bord de mer, mais aussi dans les Hautes-Pyrénées, avec des pics au-dessus des 22°C.