Présidentielle américaine : que signifie la première victoire aux primaires de Biden ?

Joe Biden a remporté sans surprise le premier vote de la primaire démocrate en Caroline du Sud. Outre la victoire, les équipes de président sortant scrutent surtout la participation en vue d'un duel contre Donald Trump en novembre.

Samedi 3 février, sans surprise, Joe Biden a remporté haut la main la primaire démocrate en Caroline du Sud. Face à un élu du Minnesota, Dean Phillips, héritier d'une riche société de crèmes glacées, et Marianne Williamson, autrice de best-sellers sur le développement personnel, tous deux quasi inconnus du grand public, le président des États-Unis a obtenu plus de 96,4 % des voix. À la suite de quoi il a estimé qu'il allait battre son probable adversaire républicain, Donald Trump, aux élections qui auront lieu en novembre.

Si la Caroline du Sud, républicaine depuis 1980, devrait le rester lors de la présidentielle, pour Joe Biden, le vote dans cet État conservateur était un test important, explique Le Parisien. Il s'y est d'ailleurs déjà rendu deux fois depuis le début de l'année. Pour cause, en 2020, le démocrate en campagne avait remporté la primaire de son parti principalement grâce au vote des Afro-américains de Caroline du Sud, nombreux en proportion de la population.

Les jeunes Afro-américains déçus du mandat de Joe Biden

Dans cette course à la Maison-Blanche, le taux de participation de cet électorat est alors scruté de près. D'autant plus que des sondages montrent qu'une partie du vote noir, traditionnellement démocrate, pourrait se porter sur l'autre camp à la prochaine élection, révèle Le Parisien. Selon un sondage réalisé par le New York Times et le Siena College en novembre 2023, 71 % des électeurs noirs dans six États clés soutiennent Joe Biden, contre 91 % lors de l'élection de 2020, et 22 % voteraient en faveur de Donald Trump. Un basculement qui s'observe principalement chez les jeunes, qui estiment n'avoir pas été assez entendus lors de mandat de Joe Biden. Si ce dernier a pu compter à nouveau cette année sur le soutien de l'important électorat noir de Caroline du Sud lors de la primaire, il se peut que ce ne soit pas le cas à l'échelle nationale lors de la présidentielle. La prochaine échéance pour le président américain se tiendra dans le Nevada, mardi.