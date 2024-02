Eruption volcanique en Islande : des images stupéfiantes dans la péninsule de Reykjanes

Ce jeudi 8 février, une nouvelle éruption volcanique est en cours en Islande dans la péninsule de Reykjanes, la troisième depuis le mois de décembre.

C'est la troisième fois depuis le 18 décembre dernier que la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l'île, est frappée par une éruption volcanique. L'Office météorologique islandais (IMO) a indiqué ce jeudi qu'à "6h30 [heure de Paris] ce matin, un petit séisme a commencé à s'intensifier au nord-est de Sylingarfell. Environ trente minutes plus tard, une éruption a commencé dans la même zone". L'éruption en cours a lieu dans une fissure de "3 kilomètres de long environ" comme le précise l'IMO.

Au total, l'Islande a recensé six éruptions volcaniques en deux ans. La dernière en date a eu lieu le 14 janvier dernier près de la petite ville de Grindavik qui compte 4000 habitants. L'île compte au total trente-deux volcans ou sites volcaniques actifs ce qui en fait la région la plus volcanique d'Europe.

Auprès du Monde, le président islandais, Gudni Johanesson, a fait savoir que la région de Reykjanes n'avait plus connu une telle activité volcanique depuis 800 ans. Face à ce regain d'activité, le pays est contraint de repenser ses infrastructures. Par exemple à Grindavik, alors que la ville a été évacuée le 11 novembre dernier en prévision d'une nouvelle éruption, des digues sont en cours de construction autour d'une centrale électrique pour la protéger en cas de nouvelle activité volcanique. Comme le précise au Monde Vidir Reynisson, responsable de la protection civile, le but de ces constructions est de détourner la lave.

Les jets de lave sont visibles même depuis la capitale islandaise, Reykjavik, située plus au nord. Les images montrent que la lave s'étend jusque sur la route la plus proche du site volcanique, provocant la fonte du goudron. L'IMO a aussi ajouté que "Les jets de lave atteignent une hauteur d'environ 50-80 m et le panache s'élève à une hauteur d'environ 3 km". L'institut a précisé que le flot de lave semble moins dense que lors de l'éruption du 18 décembre.