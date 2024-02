Mort d'Alexeï Navalny, en direct : la cause du décès toujours inconnue, ses proches exigent la remise de sa dépouille

Alexeï Navalny, principal opposant au régime russe, est mort dans une prison du cercle polaire, vendredi 16 février. Ses proches accusent les autorités de refuser de remettre sa dépouille. Les enquêteurs demandent un nouvel examen histologique.

En direct

11:55 - Il serait mort d'un "syndrome de mort subite", selon l'équipe du centre pénitentiaire "Lorsque l'avocat et la mère d'Alexeï sont arrivés à la colonie ce matin, on leur a dit que la cause de la mort de Navalny était le syndrome de mort subite", a tweeté Ivan Zhdanov, directeur de la Fondation anti-corruption de Navalny. Mais les autorités russes n'ont pas annoncé officiellement la cause du décès.

11:07 - L'opération "midi contre Poutine" lancée par Navalny Alors qu'il était emprisonné, le 1er février, Alexeï Nalvany avait lancé l’opération "Midi contre Poutine". L'objectif : inciter les électeurs opposés au président russe Vladimir Poutine à se rendre en masse aux bureaux de vote le 17 mars à midi, dernier jour du scrutin de l’élection présidentielle.

10:32 - "Le régime poutinien ne tolère pas l'opposition", selon Raquel Garrido "Bien évidemment, le régime poutinien ne tolère pas l'opposition et avait peur d'Alexeï Navalny", estime Raquel Garrido, députée La France Insoumise.

09:52 - Les enquêteurs ont demandé un nouvel examen histologique Les enquêteurs russes affirment que la cause du décès n'a pas été déterminée et demandent un nouvel examen histologique. En formulant cette demande, ils peuvent désormais garder le corps "un mois entier"; selon Eva Levenberg, avocate en droits de l'homme au sein du projet OVD-Info. "Toutefois, le corps peut être remis aux proches si l'organisme qui procède à l'inspection donne son autorisation (...) pour éviter de nouvelles spéculations, il est dans l'intérêt de l'institution et des autorités de restituer le corps rapidement", a-t-elle détaillé.