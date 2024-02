Mort d'Alexeï Navalny, en direct : la fin de l'opposition en Russie ? Poutine tenu pour responsable

Le principal opposant à Vladimir Poutine Alexeï Navalny, est décédé dans une prison de l'Arctique ce vendredi 16 février selon les autorités russes. Les soutiens du militant et plusieurs chefs d'Etat ont dénoncé la responsabilité, directe ou non, du gouvernement russe.

En direct

17:41 - Navalny "assassiné lentement et publiquement en prison", selon un opposant au régime russe “Poutine a échoué à tuer Navalny rapidement et secrètement en le faisant empoisonner et maintenant il l’a assassiné lentement et publiquement en prison”, a déclaré l’opposant au Kremlin et ancien champion du monde d’échecs, Garry Kasparov sur X.

17:31 - "Une immense tragédie", selon le Premier ministre du Royaume-Uni “C’est une terrible nouvelle. Plus farouche défenseur de la démocratie en Russie, Alexeï Navalny a fait preuve d’un incroyable courage toute sa vie. Mes pensées vont à son épouse et au peuple russe, pour qui c’est une immense tragédie”, a déclaré Rishi Sunak.

17:10 - La mort de Navalny est "un sérieux avertissement à la communauté internationale", selon Giorgia Meloni “La mort d’Alexeï Navalny, durant sa détention, est une nouvelle triste page qui représente un nouvel avertissement pour la communauté internationale”, a affirmé Giorgia Meloni ,Première ministre d'Italie, dans un communiqué. “Nous espérons que pleine lumière sera faite sur cet événement inquiétant”,a-t-elle ajouté.

16:50 - La Russie met en garde contre les mobilisations En Russie, les appels à la manifestation se multiplient sur Internet et les réseaux, mais le bureau du procureur a mis en garde les citoyens russes contre toute mobilisations dans le centre de Moscou après la mort d'Alexeï Navalny. Si en Russie, les manifestations risquent d'être réprimées, à l'étranger plusieurs rassemblements sont organisés devant les ambassades de Russie. En France, un groupe d'une centaine de personnes s'est réuni aux abords de l'ambassade, mais a été repoussé et conduit à l'écart de l'ambassade cet après-midi.

16:35 - Le mort d'Alexeï Navalny "clôt le chapitre de l'opposition politique" en Russie La mort d'Alexeï Navalny a servi d'exemple selon Carole Grimaud, spécialiste de la Russie contactée par Le Parisien : "Cela souligne le danger de s’opposer au pouvoir et à Poutine. La mort de Navalny clôt le chapitre de l’opposition politique russe en Russie" et est "un message adressé à tous les Russes : il est impossible de se confronter à Vladimir Poutine". La chercheuse estime qu'il n'y a plus aucune opposition en place contre Vladimir Poutine à un mois de l'élection présidentielle en Russie et qu'une nouvelle forme de contestation aura du mal à se mettre en place : "Il n’y aura plus d’opposition aux élections et Vladimir Poutine est assuré d’être réélu à plus de 70 % lors de la présidentielle. Le début de son nouveau mandat s’annonce bien plus répressif que le précédent, qui l’était déjà. [...] Je ne vois pas de nouvelles voix s’élever dans les prochains mois".

16:25 - "Il est certain que Vladimir Poutine est indirectement responsable de la mort d’Alexeï Navalny" "Il est certain que Vladimir Poutine est indirectement responsable de la mort d’Alexeï Navalny" selon la chercheuse spécialiste de la Russie Carole Grimaud, interrogée par Le Parisien. "Les conditions de le dernière incarcération [d'Alexeï Navlany] dans une unité extrêmement sévère étaient décidées depuis le haut de la pyramide. Poutine aurait pu intervenir", assure la spécialiste. "Alexeï Navalny était très affaibli, très fragilisé et très amaigri" et "il s’est retrouvé plusieurs fois à l’isolement dans un lieu très éloigné de Moscou où les visites sont contrôlées et où il n’avait plus aucun contact avec le monde extérieur" explique-t-elle encore. Le choix du lieu de détention de Navalny était également fait à dessein : "Cette colonie pénitentiaire est reconnue comme étant un lieu fait pour casser. Casser la personnalité des prisonniers, leurs idées et leur morale. Tout cela est fait pour placer le détenu dans un isolement complet et pour couper toute résistance."

16:08 - "Poutine a tué Navalny" Le message de l'opposant russe, Mikhail Khodorkovsky, sur la mort d'Alexeï Navalny posté sur X est clair : "Poutine a tué Navalny". L'homme est lui aussi un ex-prisonnier du gouvernement russe qui a passé dix ans dans un camp de détention en Sibérie avant d'être libéré et gracié en 2013.

15:53 - La diplomatie russe dénonce les "accusation à l'emporte-pièce" des Etats-Unis Alors que les Etats-Unis, comme d'autres, ont accusé le gouvernement russe d'être responsable de la mort d'Alexeï Navalny, la diplomatie russe vient de dénoncer ces "accusations à l'emporte-pièce".

15:48 - Poutine "est arrivé à ses fins après avoir fait mourir Navalny à petit feu" selon l'avocat de l'opposant russe L'avocat français d'Alexeï Navalny, Me William Bourdon, a salué "un homme exceptionnel", "un juste" au "courage hors norme". Il a également rappelé que l'opposant à Vladimir Poutine avait une "lucidité aiguë et tragique" sur "les risques considérables qu'il prenait en entrant en Russie". Son client était selon lui "le prisonnier de Poutine qui, au terme d'une détention d'une cruauté préméditée et atroce, aujourd'hui est arrivé à ses fins après l'avoir fait mourir à petit feu".

15:35 - "La Russie est responsable" selon les Etats-Unis "Peu importe l'histoire qu'ils raconteront, soyons clair : la Russie est responsable" a jugé la vice-président américaine Kamala Haaris, ce vendredi, lors d'un discours à la Conférence sur la sécurité de Munich, dans le sud de l'Allemagne. La mort d'Alexeï Navalny constitue "un nouveau signe de la brutalité" de Vladimir Poutine selon la démocrate américaine.

15:30 - Emmanuel Macron dénonce la "condamnation à mort" des "esprits libres" en Russie Emmanuel Macron a, à son tour, réagi à la mort d'Alexeï Navalny. "Dans la Russie d’aujourd’hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à la mort", a-t-il écrit dénonçant le pouvoir russe et ses méthodes.

15:24 - L'épouse de Navalny souhaite que "Vladimir Poutine et son régime soient traduits en justice" "Si la nouvelle est confirmée, je veux que Vladimir Poutine et son régime soient traduits en justice", a affirmé Yulia Navalny, la femme de l'opposant russe lors d'une conférence de presse ce vendredi après l'annonce de la mort d'Alexeï Navalny. "Nous ne pouvons pas croire le gouvernement de Poutine. Il ne cesse de mentir. Mais si c'est la vérité, je veux que Poutine et tous ses amis sachent qu'ils seront punis pour ce qu'ils ont fait à mon pays, à ma famille et à mon mari", a-t-elle ajouté.

15:21 - Alexeï Navalny allait bien encore hier selon un tribunal russe "Hier, il y avait chez nous deux audiences. Il n'a exprimé aucune plainte s'agissant de son bien-être, il s'est exprimé activement" a indiqué ce vendredi le tribunal de la ville de Kovrov à l'agence de presse d'État Ria Novosti.

15:16 - "Il était vivant, en bonne santé, joyeux" : la mère de Navalny raconte sa dernière entrevue avec son fils La mère de l'opposant russe à Vladimir Poutine réagit sur Facebook à la mort de son fils. "Nous avons vu notre fils dans la colonie le 12 et avions un rendez-vous. Il était vivant, en bonne santé, joyeux", rapporte-t-elle. "Je ne veux entendre aucune condoléance", écrit encore Lyudmila Navalnaya.