Une trêve entre le Hamas et Israël pour le ramadan ? Biden l'assure

Le président américain a évoqué la possibilité d'une suspension des opérations militaires d'Israël à Gaza à l'occasion du ramadan, mais aucune confirmation officielle n'a encore été prononcée.

Lors d'une apparition dans l'émission "Late Night With Seth Meyers" sur la chaîne américaine NBC alors qu'il était de passage à New York, Joe Biden a déclaré lundi 26 février : "Le ramadan approche, et les Israéliens ont convenu qu'ils ne participeraient pas à des activités [militaires] pendant le ramadan". L'organisation d'une telle trêve permettrait selon lui de libérer les otages encore détenus par le Hamas à Gaza.

Comme l'indique Le Monde, Israël estime que 130 personnes sont encore retenus à Gaza. Lors de l'émission, M. Biden a également estimé que cette trêve pourrait débuter le lundi 4 mars prochain. Le ramadan débute quant à lui le 10 mars prochain. Le président américain a ajouté : "Mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches, proches, mais pas encore au point". Néanmoins, aucune confirmation officielle de la trêve n'a pour le moment été communiquée par les autorités américaines.

Selon Le Monde, les trois pays médiateurs du conflit que sont le Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis participent tous à la négociation d'un compromis entre le Hamas et Israël afin d'obtenir cette trêve. Mais les deux parties ont chacune leurs exigences. De son côté Israël réclame la libération de tous les otages lors de la trêve et le Hamas quant à lui exige un cessez-le-feu complet avec le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Le Hamas réclame également la fin du blocus que l'état hébreu exerce sur la bande de Gaza depuis 2007. Cette proposition de pause intervient dans un contexte où de nombreuses discussions ont déjà lieu.

Lors du week-end du 24 février, le cabinet de guerre israélien a approuvé les grandes lignes d'un accord prévoyant une trêve de six semaines afin de permettre la libération d'une quarantaine d'otages. Néanmoins, le Premier ministre Israélien, M. Nétanyahou, a également déclaré ce dimanche 25 février qu'il ne comptait pas abandonner son plan d'envahir Rafah au sud de la bande de Gaza, nécessaire selon lui pour une "victoire totale". Il a cependant concédé que cette opération serait "retardée" dans le cas de l'accord d'une trêve.

Les négociations devaient se poursuivre alors que l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, arrive à Paris ce mardi 27 février pour une visite officielle de deux jours. Comme le précise Le Monde, l'agence de presse officielle du Qatar a annoncé que l'émir s'est entretenu récemment avec le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, à Doha où les deux hommes ont abordé les conditions visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu immédiat et permanent".