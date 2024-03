Guerre Israël-Hamas : bientôt une trêve ?

De nouvelles négociations pour une trêve dans la bande de Gaza se déroulent ce dimanche 3 mars au Caire. La délégation du Hamas doit donner une réponse officielle à la proposition élaborée par les pays médiateurs fin janvier.

A l'approche du ramadan qui débutera dimanche 10 mars, les négociations pour une trêve des combats dans la bande de Gaza ont repris ce dimanche 3 mars au Caire. Une délégation du Hamas est arrivée samedi 2 mars en Egypte pour donner une "réponse officielle" à une proposition de plan de trêve élaborée par le Qatar, les Etats-Unis et l'Egypte, qui se positionnent comme médiateurs depuis le début du conflit, rapporte TF1 Info.



Un accord de trêve sur la table



L'accord a été "plus ou moins accepté" par Israël, a déclaré un responsable à Washington. "La balle est dans le camp du Hamas", a-t-il poursuivi samedi. "Si Israël accepte les demandes du Hamas, qui incluent le retour dans le nord de Gaza des Palestiniens déplacés et une augmentation de l'aide humanitaire, cela pourrait ouvrir la voie à un accord dans les vingt-quatre ou quarante-huit prochaines heures", a affirmé un haut responsable du mouvement islamiste palestinien.

Après cinq mois, la guerre a fait plus de 30.000 morts dans la bande de Gaza, dont 90 au cours des dernières vingt-quatre heures, en majorité des civils, selon le dernier bilan du ministère de la Santé palestinien paru ce dimanche 3 mars. Les survivants sont menacés de famine. Samedi 2 mars, les Etats-Unis ont largué soixante-six premiers colis d'aide humanitaire, contenant plus de 38.000 repas, dans une opération conjointe avec la Jordanie, relaie le site.