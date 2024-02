Ramadan 2024 : la date du début est déjà connue pour le CFCM

Les dates du ramadan changent chaque année et les fédérations musulmanes ne sont pas d'accord sur la manière de fixer le calendrier. Mais le CFCM a déjà annoncé une date définitive de début du mois du jeûne pour 2024.

Quand débute le mois du ramadan ? C'est la question que tous les musulmans suivant les injonctions du mois du jeûne se posent chaque année. Et souvent est mise en avant une incertitude sur la manière de fixer la date, qui change tous les ans.

C'est pourtant une certitude pour le Conseil français du culte musulman : le premier jour du ramadan de l'année 2024 a lieu lundi 11 mars 2024. Selon cette institution réunissant plusieurs associations représentatives des musulmans de France, les dates du mois de ramadan (neuvième mois de l'année selon la tradition islamique) peuvent, en effet, être connues à l'avance grâce aux calculs astronomiques qui anticipent les phases lunaires et donc la nouvelle lune qui marque le début d'un nouveau mois. La date du 11 mars est donc considérée comme un fait scientifique, elle est clairement affirmée dans un communiqué publié le 14 février.

Mais l'islam compte de nombreuses traditions dont celle de la Nuit du doute, qui confirme par l'observation de ciel et de la Lune le changement de mois et par conséquent le début et la fin du ramadan. Les fédérations musulmanes sont divisées quant à la méthode à utiliser pour établir de manière définitive les dates du ramadan, aussi la Grande Mosquée de Paris exige que la Lune soit aperçue dans le ciel. L'annonce de l'instance religieuse parisienne fait donc foi et est attendue de tous les musulmans de France chaque année. La Grande mosquée de Paris a fixé la date de la "Nuit du doute" : elle aura lieu le dimanche 10 mars, ce qui signifie que le ramadan commencera soit lundi 11 mars soit mardi 12 mars. Il est très vraisemblable qu'un consensus soit trouvé pour le 11 mars 2024.

Quelles sont les deux méthodes pour fixer les dates du ramadan ? Le calendrier musulman est fondé sur un calendrier lunaire : cela signifie que l'on change de mois à la nouvelle Lune. L'entrée dans le mois du ramadan comme sa fin et l'entrée dans le mois de chawwal dépendent donc de la nouvelle Lune. Mais il existe un conflit d'opinion entre ceux qui considèrent qu'il faut absolument voir l'astre dans le ciel et ceux qui font confiance à la science astronomique pour s'assurer que nous entrons bien dans un nouveau mois lunaire. Les tenants de la méthode scientifique estiment que les calculs astronomiques sont fiables sur l'apparition de la Lune et que fixer à l'avance les dates de début et de fin du ramadan permet aux croyants d'organiser en amont leur abstinence, mais aussi les festivités de l'Aïd. Cela permettrait également d'unifier les dates du ramadan dans le monde entier. Les tenants de la "tradition" considèrent que l'observation à l'oeil nu de la nouvelle Lune (le tout premier croissant de Lune) dans le ciel est indispensable, quels que soient les calculs scientifiques. Ce n'est que si la Lune est visible que l'on entre dans un nouveau mois lunaire. La Commission théologique de la Grande Mosquée de Paris tente depuis 2022 un compromis et prend à la fois en considération l'observation de la Lune et "les résultats des travaux sur l'adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois béni de Ramadan." Et de souligner qu'il s'agit de "deux méthodes complémentaires".

Le quatrième pilier de l'islam est respecté par de nombreux musulmans pratiquants en France : selon l'Insee, 5 millions de croyants pratiquent le ramadan chaque année dans l'Hexagone. Dans le monde, c'est plus de 1,5 milliard de personnes qui sont concernées. Au cours du mois du ramadan, les musulmans pratiquants observent le jeûne entre l'aube et le coucher du soleil. Et comme l'année continue à avancer vers l'été, les journées se rallongent au fur et à mesure, rendant la privation de nourriture et de boisson de plus en plus éprouvante.

La méthode traditionnelle de la "Nuit du doute" a lieu à la Grande mosquée de Paris à deux reprises pour le ramadan, en amont et à la fin du mois de jeûne. L'institution réunit alors les fédérations musulmanes du pays pour une observation de la lune qui détermine l'entrée dans un nouveau mois conformément au calendrier lunaire. Si le croissant de lune (hilal) est aperçu par les musulmans dans le ciel, le mois de ramadan débute dès le lendemain, sinon il débute le surlendemain.

On ne connaît ainsi les dates de début et de fin du mois de ramadan qu'au 29e jour du mois, en l'occurrence au 29e jour du mois de chaabane (huitième mois du calendrier religieux musulman) pour le début et le 29e jour du mois de ramadan lui même pour la fin. La Grande mosquée de Paris rappelle donc sur son site "qu'un décalage d'une journée est possible", à partir de la Nuit du doute, pour l'entrée dans le mois de ramadan. Il en va de même pour la fin du mois et l'entrée dans le mois suivant, synonyme de fin des privations. "Ce jour de décalage est dû à l'observation ou non du croissant de lune qui marque le début et la fin de chacun des douze mois qui composent le calendrier lunaire sur lequel s'appuie l'Islam".

La fête de l'Aïd el-Fitr est l'une des plus importante pour les musulmans pratiquants. Le mois de chawwal (dixième mois du calendrier musulman) débute précisément avec la fête de fin du jeûne de l'Aïd El Fitr. Chaque année, la rupture du jeûne est célébrée à cette occasion par les musulmans, entre amis, familles et proches de la famille et marquée par une prière importante le matin. Lors des Aïd de ces dernières années, il a été recommandé par la Mosquée de Paris que la Zakat, c'est à dire l'aumône de la rupture du jeûne, soit de 7 euros. En 2024, l'Aïd doit avoir lieu autour du 10 avril.

La omra constitue une forme de pèlerinage à la ville sainte de La Mecque (Arabie saoudite). A contrario du hajj, le grand pèlerinage, qui fait partie des cinq piliers de l'Islam, la omra n'est pas obligatoire. A noter également que si le hajj peut se faire uniquement lors du dernier mois de l'année musulmane, la omra est réalisable tout au long de l'année. Il est toutefois recommandé de la pratiquer pendant le mois de ramadan.

Alors qu'il recevait jeudi 16 février les membres du Forum de l'islam de France (Forif), un nouvel espace de discussion, Emmanuel Macron a déclaré avoir "décidé de mettre au fin au Conseil français du culte musulman" (CFCM). Depuis 2003, cette instance était chargée du dialogue entre l'Etat et le culte musulman. "Les précédentes instances présentaient des limites que j'ai déjà eu l'occasion de nommer. Il y avait un dialogue qui a existé, il y a eu des vraies avancées. Je ne veux pas sous-estimer ce qui avait été fait, par exemple, avec le CFCM", a précisé le chef de l'Etat. "Mais l'Etat discutait bien souvent aussi avec d'autres Etats, dans le cadre d'une forme de rémanence, pas simplement diplomatique mais qui embarquait aussi toute une histoire dont il fallait progressivement sortir", a-t-il poursuivi, concluant : "C'est pourquoi nous avons décidé de mettre fin au CFCM. De manière très claire. Et à son activité".

Composé de fédérations rattachées aux différents pays d'origine (Algérie, Turquie, Maroc, etc), le CFCM a été ébranlé par de puissants différends internes. En décembre 2021, l'exécutif a fait le choix de lui préférer le Forif - instance rassemblant des acteurs de terrains désignés par les préfets - comme interlocuteur. C'est ce même Forif qui s'est réuni jeudi, après un an d'existence, afin de présenter ses premiers travaux. Plusieurs fédérations de mosquées avaient fait scission du CFCM en mars 2021. Début janvier 2023, le Conseil français du culte musulman a, lui, décidé de continuer son existence.