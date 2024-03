Résultat de la présidentielle en Russie : ce chiffre qui va mettre Poutine en colère, une estimation clé de l'opposition

Si l'élection présidentielle russe semblait pliée avant même d'avoir commencé, l'ampleur de l'abstention pourrait jouer les trouble-fêtes dans la victoire attendue de Vladimir Poutine.

Depuis ce vendredi 15 et jusqu'au dimanche 17 mars 2024, plus de 112 millions de Russes sont appelés aux urnes. S'il ne fait pas le moindre doute que Vladimir Poutine sera réélu pour un troisième mandat présidentiel consécutif, et un cinquième depuis sa première victoire en 2000, l'opposition ayant notamment été écartée, le scrutin n'est pas sans enjeux pour autant. En pleine guerre contre l'Ukraine, il s'agit pour Vladimir Poutine de prouver au monde que la Russie est unie derrière lui.

Le maître du Kremlin a ainsi appelé jeudi à se rendre aux urnes pour exprimer "une position civile et patriotique". Et d'insister : "Il nous faut confirmer notre unité et notre détermination à aller de l'avant." Alors qu'il avait réuni 76,69% des voix lors de la précédente élection présidentielle en 2018, et déjà 64,35% des votes en 2012, 71,22% en 2004 et 52,94% lors de sa toute première victoire en 2000, Vladimir Poutine compte bien, comme lors des trois derniers scrutins, se faire élire dès le premier tour. D'après le média indépendant russophone Meduza, l'objectif du camp Poutine serait un score de 80% de votes en sa faveur.

Un taux de 70% de participation espéré par le Kremlin

Si un score plus faible pourrait être la preuve que la machine à faire gagner Vladimir Poutine n'a pas été à la hauteur, il y a un chiffre qui pourrait encore davantage agacer le maître du Kremlin : celui de l'abstention. Car selon les observateurs, il s'agit là d'un des principaux enjeux de ce scrutin. Faute de candidat accepté par les autorités, les détracteurs de Vladimir Poutine pourraient se contenter de ne pas aller voter.

Établie à 31,36% en 2000, 35,68% en 2004, 34,73% en 2012 et à 32,46% en 2018, l'abstention sera-t-elle plus importante que lors des précédents scrutins ? Comme le relaie BFMTV, le Kremlin viserait un taux de participation de 70% et, pour ce faire, les autorités régionales auraient été mobilisées depuis de longs mois afin d'exercer une certaine pression sur les Russes pour qu'ils se rendent à l'isoloir.

Mais dans l'opposition, on s'active également. Avec d'autres, la veuve de l'ex-opposant numéro 1 de Vladimir Poutine, Ioulia Navalnaïa, a notamment appelé à aller massivement aux urnes dimanche à midi pour manifester son opposition au pouvoir actuel, mais aussi à voter pour "n'importe quel candidat sauf Poutine" ou encore à glisser des bulletins inscrits "Navalny" afin de les rendre nuls, comme le rapporte Ouest-France.