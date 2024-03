Attentat en Russie : le groupe Etat islamique confirme l'arrestation de quatre de ses membres

Une semaine après l'attaque terroriste sanglante qui aura fait 143 morts près de Moscou, en Russie, le groupe Etat islamique confirme que les quatre assaillants, arrêtés par les autorités russes, sont bien issus de ses rangs.

Tandis que le pays est toujours meurtri après l'attentat qui a fait 143 morts près de Moscou, en Russie, il y a une semaine, ce vendredi 29 mars, le groupe Etat islamique (EI) confirme que les quatre assaillants, interpellés par les autorités russes, sont bien issus de ses rangs, rapporte Le Figaro. Dans son édition du jeudi publiée vendredi à l'aube et partagée sur les chaînes Telegram, al-Nabaa, hebdomadaire de l'EI, confirme que "quatre combattants, qui sont des soldats du califat", ont attaqué la salle de concert du Crocus City Hall, située dans la banlieue moscovite.

La Russie pointe encore du doigt l'Ukraine

Après l'assaut du 22 mars, l'organisation terroriste avait déjà revendiqué l'attaque le jour même. Mais Moscou persiste sur la piste ukrainienne et continue de dénoncer des liens entre les terroristes et "les nationalistes ukrainiens". Le chef des services de sécurité russes, Alexandre Bortnikov, accuse directement les services secrets ukrainiens et occidentaux d'avoir "facilité" l'attentat. Des accusations fermement démenties par Kiev.

Jeudi 28 mars, le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations criminelles, a indiqué que les auteurs de l'attentat avaient reçu d'"importantes" sommes d'argent en provenance d'Ukraine, relaie Le Figaro. Lors de sa première allocution télévisée après le drame, le président russe, Vladimir Poutine, avait également affirmé que les quatre hommes avaient été arrêtés dans une région frontalière avec l'Ukraine où ils tentaient de fuir via une "fenêtre" qui leur avait été préparée du côté ukrainien.