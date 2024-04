EN DIRECT. Séisme à Taïwan : plus de 700 blessés, le bilan s'alourdit

Un tremblement de terre de magnitude 7,4 a été enregistré ce mercredi 3 avril 2024 à Taïwan. Les autorités taïwanaises font état de plus de 700 blessés et 7 morts dans leur dernier bilan.

L'essentiel : Un tremblement de terre de magnitude 7,4 a été enregistré à Taïwan ce mercredi à 8h (heure locales), 2h du matin (heure de Paris). Au total, 127 répliques ont frappé la zone depuis le début du tremblement de terre ;

Le dernier bilan fait état de 7 morts et 736 blessés. 26 immeubles se sont effondrés près de l'épicentre et des dizaines de personnes seraient encore sous les décombres de leur immeuble ;

Ce séisme est le plus puissant enregistré sur l'île depuis celui de septembre 1999 qui avait provoqué la mort de 2 400 personnes.

En direct

11:12 - 127 secousses enregistrées Depuis le début du séisme, 127 répliques ont frappé Taïwan d'après l'Administration météorologique centrale. Deux secousses de magnitude supérieure à 6 sur 9 ont été signalées dans la matinée de ce mercredi 3 avril 2024. 10:29 - 77 personnes sous les décombres Selon les informations de l'Agence centrale d'informations, 77 personnes sont encore prises au piège dans les décombres de leur immeuble dans la région de Hualien. 10:24 - Ce que l'on sait des sept morts Les sept décès se sont produits dans la région de Hualien. D'après les informations de TF1, 4 d'entre elles sont décédées dans le parc national de Taroko, "dont l'une est décédée alors qu'elle participait à des travaux d'entretien des pentes". Une autre victime, un chauffeur routier, est mort dans un glissement de terrain en s'approchant d'un tunnel. Deux autres victimes sont à déplorer : une a perdu la vie dans sa voiture garée sur le parking d'un tunnel, la dernière dans une zone minière. 09:30 - Un nouveau bilan de 7 morts Les autorités viennent d'annoncer un nouveau bilan de 7 morts après le séisme à Taïwan. Le nombre de blessés, lui, augmente également et passe de 700 à 736, toujours selon la même source. 08:45 - Nouveau bilan : plus de 700 blessés Après le séisme de magnitude 7,4, survenu ce mercredi matin sur l'île, le nouveau bilan fait désormais état de plus de 700 blessés selon la dernière communication des autorités taïwanaises. 08:32 - Le risque de tsunami "largement passé" Après plusieurs alertes au tsunami au Japon et aux Philippines, ce risque est estimé comme "largement passé" par le Centre d'alertes au tsunami du Pacifique, un observatoire régional basé à Hawaï. Dans le même temps, les premières images qui nous parviennent de Hualien à Taïwan attestent de la violence extrême du phénomène. 08:28 - Un lac proche de l'épicentre en proie au séisme Une image fait également le tour des réseaux sociaux ce mercredi matin. C'est cette vidéo d'une webcam filmant un lac à l'est de l'épicentre du séisme, au moment des faits. Une vidéo relayée par BNO News Live. 08:23 - Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux Plusieurs vidéos attestant de la puissance du tremblement de terre commencent à circuler sur les réseaux sociaux. On y voit notamment un studio de télévision entier entrain de trembler, et la présentatrice essayant tant bien que mal de tenir l'antenne. 08:21 - 26 immeubles se sont effondrés Le gouvernement taïwanais vient d'indiquer l'effondrement d'au moins 26 immeubles pour le moment dans la ville de Hualien. Dans le même temps, 20 personnes seraient en ce moment piégées sous les décombres. "Des personnes pourraient être prises au piège, nous n'avons pas plus d'informations pour le moment" déclare un responsable des pompiers de Hualien, relayé par BFMTV. 08:17 - 60 blessés et 4 morts Le premier bilan communiqué par les autorités fait état d'une soixantaine de blessés, quelques heures après le séisme. Pour l'heure, quatre victimes sont également à déplorer a annoncé l'agence nationale de lutte anti-incendie. Ces décès se sont produits dans le comté de Hualien, près de l'épicentre du séisme. Trois victimes était présentes sur un sentier de randonnée, la quatrième dans un tunnel routier. L'effondrement de plusieurs immeubles et bâtiments pourraient venir alourdir le bilan humain. 08:13 - Des évacuations ordonnées au Japon Le Japon a rapidement ordonné des évacuations dans les zones côtières près d'Okinawa. Une alerte au tsunami avait été émise après le séisme enregistré au large de Taïwan. Pour rappel, le Japon est situé dans l'une des régions les plus exposées aux risques sismiques au monde. 08:10 - Des immeubles se sont effondrés dans la ville de Hualien Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce direct. Ce mercredi matin, un violent séisme sous-marin de magnitude 7,4 a frappé Taïwan. Dans la ville de Hualien, épicentre du séisme, plusieurs immeubles se son effondrés et témoignent de la puissance du phénomène.

En savoir plus

Un séisme sous-marin de magnitude 7,4 s'est produit ce mercredi à Taïwan, juste avant 8 heures (heure locale) sur la côte est de l'île. Il s'agit du séisme le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans. Des alertes au tsunami ont été déclenchées au Japon et aux Philippines. Sur place, les pompiers font état d'un bilan provisoire de sept morts et de 736 blessés. Sur la côte orientale, près de l'épicentre, deux immeubles se sont effondrés à Hualien. De potentielles novelles victimes pourraient s'y trouver. "Trois victimes ont péri sur un sentier de randonnée, et la quatrième dans un tunnel routier" rapporte Le Figaro. Les images diffusées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence de la secousse.

"Le séisme est proche de la côte, et peu profond. Il est ressenti dans tout Taïwan et dans les îles voisines... C'est le plus fort depuis 25 ans, depuis le tremblement de terre de 1999" explique ce matin le directeur du Centre sismologique de Taipei. En septembre 1999, un séisme de magnitude 7,6 avait fait 2 400 morts.

"C'est certainement le plus gros que j'ai ressenti de ma vie et il a duré peut-être 30 secondes, même s'il m'a paru durer beaucoup plus longtemps" explique Phil Smith, un Britannique résidant à Taïpei dans les colonnes du Figaro.

Ce mercredi 3 avril 2024, les autorités japonaises et philippines ont annulé leurs alertes au tsunami. "La menace de tsunami est maintenant largement passée" indique le Centre d'alertes au tsunami du Pacifique, un observatoire régional basé à Hawaï. L'aéroport de Naha, le plus important de l'île japonaise d'Okinawa a suspendu le trafic aérien et les vols prévus vers cette destination ont été déroutés. Enfin, les Philippines ont mis en garde contre de "hautes vagues de tsunami" et ont appelé à l'évacuation de plusieurs zones côtières. "Il est fortement conseillé aux habitants des zones côtières des provinces suivantes d'évacuer immédiatement vers des terrains plus élevés ou de se déplacer plus loin à l'intérieur des terres". 23 provinces seraient concernées.