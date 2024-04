Gaza : le corps d'un otage du Hamas récupéré par l'armée israélienne

Le corps sans vie d'un homme pris en otage lors des attaques terroristes du 7 octobre dernier a été récupéré, a annoncé l'armée israélienne, samedi 6 avril. Il aurait été tué lors de sa captivité, affirme Israël.

Le corps d'un homme qui était jusque-là otage du Hamas depuis les attaques du 7 octobre dernier a été récupéré, a annoncé l'armée israélienne, samedi 6 avril. Près de six mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le corps d'Elad Katzir, âgé de 47 ans au moment de son enlèvement, a été récupéré lors d'une opération commando, rapporte BFMTV. "Le corps a été localisé grâce aux informations des services de renseignement d'Aman et du Shin Bet", a expliqué l'armée israélienne, qui a précisé que l'otage avait été "tué en captivité par l'organisation terroriste Jihad islamique".

Enlevé avec sa mère

Lors de l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, 250 personnes avaient été enlevées avant d'être conduites dans la bande de Gaza. Prise elle aussi en otage, la mère d'Elad Katzir, prénommée Hanna, avait pu être libérée le 24 novembre dernier lors de la trêve humanitaire intervenue entre les deux belligérants. Son père, quant à lui, avait en revanche trouvé la mort dans l'attaque du kibboutz Nir Oz dans lequel il vivait. Rapatrié en Israël, le corps du défunt otage a été formellement identifié, a encore indiqué l'armée dans un communiqué, présentant ses "plus profondes condoléances à la famille".

Avertie de la mauvaise nouvelle, la sœur d'Elad Katzie a posté un message sur ses réseaux sociaux, tout en accusant le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de ne pas en avoir assez fait pour sauver son frère. "[Il] aurait pu être sauvé si un accord avait été conclu à temps. Notre leadership est lâche et motivé par des considérations politiques et c'est pourquoi (sa libération) n'a pas eu lieu", a-t-elle expliqué. À l'heure actuelle, près de 130 otages sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Parmi eux, 34 seraient morts, selon l'armée.