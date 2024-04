Inondations exceptionnelles à Dubaï, les images impressionnantes

Frappée par d'importantes inondations, la ville de Dubaï s'est réveillée sous les eaux ce mercredi. Le trafic aérien est fortement impacté.

Dubaï sous les eaux. Deux ans de pluie sont tombées en 24 heures dans l'émirat ce mardi. L'aéroport international, un des plus fréquentés au monde, a détourné une partie des vols en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Golfe. D'importantes inondations sont également à déplorer dans d'autres pays comme Oman ou Barein.

Des routes effondrées et des écoles fermées

À Dubaï, plusieurs centres commerciaux et des stations de métro ont été inondés. Certaines routes se sont même effondrées sous la puissance des eaux. Des quartiers résidentiels ont aussi été touchés. Les écoles ont été fermées aux Emirats et devraient le rester ce mercredi.

Plus de 16cm de pluie ont été enregistré dans la ville des Émirats arabes unis entre lundi soir et mardi soir selon le Bureau météorologique de Dubaï alors que, habituellement, sur tout le mois d'avril, la ville n'en reçoit que 3mm au maximum. Certaines régions ont même enregistré plus de 80mm de pluie en seulement 24 heures. Au niveau de l'aéroport de Dubaï, ce sont pas moins de 160 litres d'eau au m2 qui ont été relevés. Un niveau impressionnant pour ce pays désertique.

Comment expliquer cet épisode exceptionnel ?

Dans l'ensemble des Émirats arabes unis, 119mm de pluie sont tombés en l'espace d'une journée, soit l'équivalent d'une année et demie de précipitations. Un épisode rare qui peut s'expliquer par la présence d'une goutte froide au-dessus du Golfe persique. Autrement dit, une dépression avec de l'air très froid en altitude et plus chaud dans les basses couches. À Oman, 18 personnes sont décédées en raison des fortes pluies. neuf écoliers et trois adultes sont morts, leur véhicule ayant été emporté par des crues soudaines indique l'agence de presse ONA dimanche.