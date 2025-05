Guerre en Ukraine : des négociations pour rien ? Trump douche les espoirs de cessez-le-feu

Des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie doivent bien avoir lieu ce vendredi selon la Turquie, mais ni Poutine, ni Zelensky ne prendront pas aux échanges. Les Etats-Unis ne croient pas qu'une quelconque avancée pourra être obtenue avant une rencontre au sommet.

En direct

09:19 - Le secrétaire américain arrivé pour une réunion avec l'Ukraine et la Turquie Le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, est arrivé à Istanbul où doivent se tenir les pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes. Il ne participera pas à la rencontre entre les belligérants, mais doit être présent à une réunion tripartite avec la Turquie et l'Ukraine à 9h45 (7h45 en Turquie) au palais de Dolmabahçe.

08:45 - Trump assure que "rien ne se passera" tant qu'il n'aura pas rencontrer Poutine Donald Trump avait jugé possible sa venue en Turquie pour assister aux pourparlers russo-ukrainiens, mais a finalement renoncé à se rendre sur place face à l'absence de Vladimir Poutine. S'il a indiqué que sa présence était toujours envisageable en cas de progrès significatifs dans les discussions, le président américain a également déclaré ne pas croire à cette hypothèse devant les journalistes avant d'atterrir à Dubaï, jeudi. "Je crois que rien ne se passera, que vous le vouliez ou non, tant que [Vladimir Poutine] et moi ne serons pas ensemble", a-t-il affirmé. Une vision partagée par le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, présents aux pourparlers. L'envoyé spécial a confié, jeudi, ne pas placer "de grandes attentes" dans ces négociations et a estimé qu’il n’y aurait pas de "vrais progrès" avant une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

08:32 - Jean-Noël Barrot a "peu d’espoir" de voir les négociations de cessez-le-feu aboutir A quelques heures de la rencontre russo-ukrainienne, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a dénoncé l'absence du président russe et a réaffirmé le soutien de la France au "camp de la paix, c’est-à-dire celui de l’Ukraine, face au camp de la guerre, celui de Vladimir Poutine, qui a choisi de faire la politique de la chaise vide" sur le plateau de France 2. "Je souhaite que ces discussions [entre les délégations ukrainienne et russes] puissent avoir lieu, puissent avancer aujourd’hui, mais j’ai peu d’espoir. D’une part parce que Vladimir Poutine a refusé de se rendre lui-même en Turquie et, d’autre part, parce qu’on ne peut pas négocier sereinement sous les bombes", a ajouté le ministre en référence aux affrontements qui se poursuivent en Ukraine.

08:17 - Une rencontre entre la Russie et l'Ukraine confirmée par la Turquie Une rencontre entre les délégations russe et ukrainienne doit théoriquement avoir lieu ce vendredi matin. Elle se tiendra à 9h30 (11h30 à Paris) entre les deux pays belligérants et la Turquie vient de confirmer les autorités turques. Une telle réunion semblait encore inenvisageable hier, mais le chef de la délégation russe a finalement annoncé donner rendez-vous aux représentants de Kiev tard dans la soirée de jeudi.

15/05/25 - 23:32 - Une réunion entre Russes et Ukrainiens vendredi matin ? FIN DU DIRECT - Moscou s'est une fois de plus imposé comme le maître des horloges dans ces pourparlers russo-ukrainiens. Jeudi, aux alentours de 23 heures, alors qu'une rencontre entre la Russie et l'Ukraine semblait morte et enterrée, le chef de la délégation russe a annoncé que l'équipe envoyée par Moscou attendrait celle de Kiev ce vendredi, à 10 heures du matin, en Turquie. Vladimir Medinsky a assuré que les Russes étaient "prêts à travailler". Une annonce qui a fait suite à la réunion "fructueuse", selon ses termes, avec le ministère des Affaires étrangères turc qui s'est tenue jeudi soir. Moscou y aurait eu l'opportunité d'expliquer sa position.