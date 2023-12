"Ferme ta gueule" : la vidéo de Gérard Larcher s'emportant contre Jean-Luc Mélenchon

Gérard Larcher s'est emporté contre Jean-Luc Mélenchon après sa dernière sortie visant la journaliste Ruth Elkrief. "Ferme ta gueule" a lancé le président du Sénat à l'ancien chef de file des Insoumis, lors d'une interview.

Si les invectives deviennent monnaie courante sur les plateaux de télévision ou de radio, il y a fort à parier que la dernière sortie de Gérard Larcher fasse parler. Invité sur RTL ce mercredi 6 décembre, le président du Sénat est revenu sur les dernières sorties médiatiques de Jean-Luc Mélenchon sur X (ex Twitter), et spécifiquement sur celle concernant la journaliste de LCI Ruth ELkrief, la qualifiant de "fanatique" et "méprisante envers les musulmans".

"Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui par sa parole crée un brasier, qui peut enflammer, diviser (...) je dois dire que c'est inacceptable", a d'abord déclaré Gérard Larcher. Pour lui, l'ancien leader des Insoumis s'est mis "en dehors de l'arc républicain". Avant de s'emporter et de lâcher un sévère "Ferme ta gueule".

Rappelons que Ruth Elkrief a été placée sous protection policière lundi 4 décembre par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après les propos de Jean-Luc Mélenchon à son égard. La journaliste et le coordinateur de la France Insoumise Manuel Bompard s'étaient écharpés peu avant au sujet des affrontements au Proche-Orient. Ruth Elkrief est désormais protégée par le service de la protection (SDLP). Un dispositif composé d'un officier et d'un conducteur de sécurité, garants de la protection et de l'évacuation de la journaliste.