Joe Biden décrédibilisé après un énième lapsus, sa candidature à la présidentielle en péril ?

Joe Biden, en course pour sa réélection, a fait une nouvelle bourde dans son discours alors qu'il venait d'affirmer qu'il n'avait pas de problèmes de mémoire. De quoi questionner sa candidature à la présidentielle.

Depuis son arrivée à la tête des Etats-Unis, la santé de Joe Biden inquiète. Le président américain multiplie les lapsus et les absences lors de ses apparitions publiques. Il a notamment déjà confondu une ville ukrainienne avec une ville irakienne, parlé à une élue décédée en plein discours, évoqué "plus de 100 morts" du Covid plutôt qu'un million... Récemment, il a cité François Mitterrand, ancien président français décédé en 1996, au lieu d'Emmanuel Macron.

Cette dernière bourde sur le président français est de surcroit intervenue en pleine campagne présidentielle. Sa santé pourrait-elle ainsi mettre en péril sa possible réélection en novembre prochain? Evidemment, ses détracteurs et le camp de Donald Trump profitent de ces erreurs pour remettre en question sa place à la tête du pays. Ils affirment notamment que Joe Biden n'a plus toute sa tête et qu'à 81 ans, il n'est plus en âge de gouverner. Selon Le Point, même certains démocrates jugent en effet le président trop âgé pour de telles fonctions.

Cela ne s'arrête pas là. Un nouveau rapport sur le président américain a mis le feu aux poudres. Comme l'a rapporté The Associated Press, Joe Biden a fait l'objet d'un rapport après la découverte de documents confidentiels dans son bureau qui datent de l'époque de sa vice-présidence (2009-2017) sous Barack Obama. Ces documents ont alors été réquisitionnés par la justice puisqu'une loi américaine exige que les présidents et vice-président transmettent l'ensemble de leurs documents de travail aux Archives nationales, ce que Joe Biden n'avait donc pas respecté.

Le ministre de la Justice a alors nommé Robert Hur, procureur indépendant, pour enquêter sur l'affaire face à la Maison-Blanche qui plaide la simple erreur et des documents emportés par "inadvertance". Ce jeudi, Robert Hurt a publié un rapport de 388 pages sur le dossier. Dans celui-ci, il n'a pas recommandé de poursuivre Joe Biden. Selon l'AFP, il y a décrit le président comme "un homme âgé avec une mauvaise mémoire" auquel le jury accorderait le bénéfice du doute. Lors d'un long entretien avec le dirigeant, il aurait constaté que "sa mémoire avait empiré" . Il a illustré ses propos en racontant que Joe Biden aurait été incapable de se souvenir des dates de sa vice-présidence.

Joe Biden commet une nouvelle bourde

Joe Biden a répondu à ce rapport lors d'une allocution télévisée. Il s'est ainsi défendu : " Je suis bien intentionné, je suis un homme âgé et je sais ce que je fais, bon sang. Je n'ai pas de problèmes de mémoire" , a-t-il alors affirmé comme l'a rapporté The Associated Press. Face aux propos de Robert Hurt qui a aussi prétendu que le président avait oublié l'année du décès de son fils ainé, Joe Biden s'est indigné : "Comment diable ose-t-il ? Je n'ai besoin de personne pour me rappeler quand il est mort".

Malheureusement pour le président, lors de son discours, il a enchainé avec une nouvelle bourde. Il a en effet confondu le président mexicain avec le président égyptien lors de questions sur le conflit israélo-palestinien. "Vous savez, à l'origine le président du Mexique, Sissi, ne voulait pas ouvrir le passage pour laisser entrer l'aide humanitaire. Je lui ai parlé, je l'ai convaincu d'ouvrir le poste-frontière", a-t-il déclaré alors que Abdel Fattah al-Sissi est le président égyptien. Des propos qui vont en contradiction avec son affirmation sur l'absence de problème de mémoire.