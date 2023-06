Joe Biden : quel est son état de santé ? Des inquiétudes pour 2024

JOE BIDEN. Le président américain a de nouveau chuté lors d'une cérémonie militaire dans le Colorado, jeudi 1er juin 2023. De quoi relancer les débats autour de l'état de santé de Joe Biden, officiellement candidat à sa réélection en 2024.

[Mis à jour le 2 juin 2023 à 11h32] Joe Biden est-il suffisamment en bonne santé pour briguer un second mandat à la tête des Etats-Unis en 2024 ? C'est la question que se posent de nombreux Américains après la nouvelle chute de leur président, lors d'une cérémonie de remise des diplômes à l'académie de l'armée de l'air dans le Colorado, jeudi 1er juin. Joe Biden est en effet tombé vers l'avant, et s'est réceptionné sur les genoux et les mains, alors qu'il venait de remettre à des élèves leurs diplômes, rapporte Le Figaro. Selon son directeur de la communication, Ben LaBolt, un sac de sable présent sur l'estrade serait à l'origine de sa chute. "Il va bien", a-t-il assuré sur Twitter. En arrivant à la Maison Blanche, Joe Biden est revenu sur cette chute sur le ton de l'humour, lançant aux journalistes : "I got sandbagged", ce qui peut se traduire par : "Je me suis fait assommer." Une référence au sac qui l'aurait fait trébuché, "sandbag" voulant dire "sac de sable". La vidéo de la chute est disponible ci-dessous, relayée par la chaîne américaine Newsmax.

Si cette chute a donc été, a priori, sans conséquence pour Joe Biden, elle relance néanmoins les débats sur l'état de santé du président américain, officiellement candidat à sa réélection en 2024. Il y a un an, en juin 2022, une chute de Joe Biden alors qu'il était à l'arrêt sur un vélo avait déjà fait couler beaucoup d'encre, même s'il y avait eu, là aussi, plus de peur que de mal. En septembre de la même année, c'est la santé mentale du président qui avait été questionnée, lorsqu'il avait demandé : "Où est Jackie ?", à l'occasion d'un discours, rapporte TF1 Info. Or, l'élue qu'il cherchait, Jackie Walorski, était décédée un mois plus tôt, et Joe Biden avait même réagi à sa mort dans un communiqué publié auparavant.

Les nombreuses chutes et bourdes de Joe Biden inquiètent les Américains sur la capacité du démocrate à se représenter à l'élection présidentielle en 2024, alors qu'il serait âgé de 86 ans au terme d'un éventuel second mandat. Dans un sondage réalisé par la chaîne américaine NBC et publié le 24 avril, 70% des Américains, dont 51% de démocrates, indiquaient ne pas vouloir qu'il candidate à sa réélection, et près de la moitié d'entre eux citaient son âge comme une raison majeure de ce désaveu.

Selon le dernier bilan médical du président américain, ce dernier est cependant en bonne santé. Joe Biden a effectué sa dernière visite médicale en février 2023. Au terme d'une série d'examens, son médecin a conclu qu'il est "en bonne santé", "vigoureux" et "apte" à diriger les Etats-Unis, indique TF1 Info. Il s'agit du deuxième examen médical réalisé par le chef de l'Etat depuis son arrivée à la Maison Blanche, en janvier 2021. Le premier bilan, dont les conclusions avaient, là aussi, été positives, avait été réalisé en novembre 2021.

En savoir plus

Jeunesse et famille de Joe Biden

Joe Biden est né en 1942 dans l'Etat de Pennsylvanie, dans une famille catholique modeste d'origine irlandaise. Son grand-père était le descendant de huguenots français. Pendant son enfance, Joe Biden souffre d'un bégaiement, qu'il apprend à dépasser en grandissant. Il est diplômé d'histoire, de sciences politiques et de droit.

Carrière politique de Joe Biden

Sénateur pendant 37 ans

Alors qu'il n'a que 29 ans, Joe Biden devient un des plus jeunes sénateurs américains, élu dans le Delaware. Il est réélu six fois à ce poste. De 1987 à 1995, il préside la commission judiciaire du Sénat, où il s'illustre par plusieurs lois de lutte contre le crime et les narcotrafiquants. Il préside ensuite le Comité des Affaires étrangères du Sénat. Après les attentats du 11 septembre 2001, Joe Biden soutient une intervention militaire en Irak dans le cadre de l'ONU. Il vote cependant la résolution autorisant le président Bush à y lancer une opération militaire sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU.

Primaires démocrates et vice-présidence des Etats-Unis

Joe Biden se porte candidat à la primaire démocrate de 1988 en vue de l'élection présidentielle. Cependant, les choses se compliquent lorsqu'un de ses adversaires dévoile que Biden a plagié un discours du leader travailliste britannique Neil Kinnock. A la suite d'une double rupture d'anévrisme, le sénateur se retire de la primaire.

Il candidate à nouveau à la primaire de 2008, mais mal placé dans les sondages, il abandonne la course en route. C'est alors que le vainqueur de la primaire, Barack Obama, lui propose de candidater en binôme avec lui pour le poste de vice-président. Joe Biden est donc élu vice-président des Etats-Unis et prête serment le 20 janvier 2009. Il devient un conseiller proche mais discret de Barack Obama. Les deux colistiers sont réélus en 2012. Pendant ses deux mandats, Joe Biden joue un rôle important dans les Affaires étrangères, en multipliant notamment les visites en Amérique latine. Il choisit de ne pas se présenter à la primaire démocrate de 2016.

Le 25 avril 2019, Joe Biden annonce sa candidature à la primaire du parti démocrate, en vue de l'élection présidentielle 2020. Au sein de cette primaire, il représente l'aile modérée, centriste voire conservatrice du parti. Face à lui, son principal concurrent et Bernie Sanders, défenseur d'une ligne plus à gauche. Le début de campagne de Biden est assombrie par des accusations d'attouchement formulées par plusieurs femmes à son encontre. La crise sanitaire de Covid-19 vient aussi réduire drastiquement les possibilités de mener une campagne de terrain. Mais c'est finalement Bernie Sanders qui cède en premier et annonce retirer sa candidature en avril 2020. Joe Biden est alors facilement investi par son parti. Il choisit comme colistière Kamala Harris.

Parmi les principales promesses de campagne de Joe Biden, on peut citer le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et dans l'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), une augmentation des impôts des plus riches et sur les entreprises, le renforcement de l'Obamacare, ou encore un grand plan d'investissement dans l'industrie américaine et la fin du "muslim ban" décrété par Donald Trump.

Pendant la campagne présidentielle, Joe Biden émet quelques signes de faiblesse : des pertes d'équilibres, des absences et des propos incohérents. Son air souvent perdu lui vaut le surnom de "Sleepy Joe" par son adversaire, Donald Trump. Son âge avancé et son état de santé interrogent une partie des Américains.

Le vote populaire pour l'élection présidentielle se tient le 3 novembre 2020, mais les résultats définitifs de certains Etats mettent plusieurs jours à être communiqués. Alors qu'à la surprise de tous les sondages, Donald Trump est donné dans un premier temps en tête, la partie tourne en quelques heures à l'avantage de Joe Biden. Le 7 novembre 2020, les résultats partiels assurent à Biden 270 grands électeurs, lui promettant la victoire. Les Américains lui ont accordé plus de 81 millions de voix, c'est la première fois qu'un candidat américain obtient autant de suffrages.

Le président sortant, Donald Trump, refuse sa défaite et accuse le parti démocrate de fraude. Plusieurs procédures judiciaires sont engagées par son équipe, dont aucune n'aboutit. Le 14 décembre 2020, les grands électeurs, réunis en collège électoral, accordent 306 suffrages à Joe Biden, contre 232 pour Donald Trump. Joe Biden est définitivement élu. Le 6 janvier, lors d'un rassemblement de ses partisans, le président sortant appelle à "marcher sur le Capitole", à le suite de quoi le siège du Congrès est pris d'assaut et occupé pendant quelques heures. Le 20 janvier, Joe Biden prête serment et est investi président des Etats-Unis, en l'absence de Donald Trump.

Le début de mandat de Joe Biden

Le soir même de son investiture officielle, Joe Biden signe plusieurs décrets exécutifs, dont le plus notable marque le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, dont s'était retiré Donald Trump. Rapidement, il lance l'American Rescue Plan Act, un plan de relance économique ambitieux pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. S'ensuit un grand plan d'investissement dans les infrastructures américaines. La première partie du mandat est également marquée par le retrait définitif des troupes américaines d'Afghanistan. Sur le plan migratoire, en revanche, Joe Biden, qui s'était engagé à assouplir la politique dure de son prédécesseur, fait rapidement face à un afflux de migrants illégaux et décide de s'en tenir aux quotas mis en place par Donald Trump.

Joe Biden essuie un début de crise diplomatique avec son homologue français Emmanuel Macron en septembre 2021 : alors que la France avait signé un énorme contrat avec l'Australie pour la livraison de 12 sous-marins, l'Australie rompt le contrat pour préférer une collaboration avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Les relations avec la France se tendent temporairement, avant de retrouver une relative normalité. Après l'invasion russe en Ukraine, lancée le 24 février 2022, Joe Biden engage son pays dans des sanctions économiques de plus en plus lourdes contre la Russie. Les Etats-Unis deviennent également les partenaires privilégiés de l'Ukraine pour la fourniture d'armes et d'équipements militaires.

Le 8 novembre 2022, à l'occasion des élections de mi-mandat au Congrès, le parti démocrate de Biden perd la majorité à la Chambre des représentants, mais conserve de justesse le Sénat.

En décembre 2022, des documents classés confidentiels sont retrouvés au domicile personnel de Joe Biden, dans le Delaware. Ces pièces remontent à l'époque où il était vice-président de Barack Obama. Des documents confidentiels avaient déjà été découverts un mois plus tôt au Penn Biden Center, un cercle de réflexion à Washington où le président avait détenu un bureau. L'affaire fait grand bruit et les Républicains s'en emparent. La Chambre des représentants, acquise à l'opposition, ouvre une enquête parlementaire, tandis que le ministre de la Justice confie les investigations à un procureur spécial indépendant. De son côté, Joe Biden balaye les accusations en assurant que "c'est du vent" : "Ecoutez, nous avons trouvé quelques documents (…) qui étaient rangés au mauvais endroit, nous les avons immédiatement remis aux Archives et au ministère de la Justice", déclare le président le 19 janvier à la presse.

Joe Biden a eu une première femme, Neilia Hunter, qu'il a épousée en 1966, et avec qui il a eu trois enfants. En 1972, Neilia Hunter meurt dans un accident de voiture, ainsi que leur fille âgée de 13 mois. Joe Biden se remarie en 1977 avec Jill Tracy Jacobs, une enseignante, avec qui il a une fille.

Joe Biden a sept petits-enfants. Son fils aîné, Beau, est décédé d'un cancer en 2015, à l'âge de 46 ans. Son fils cadet, Hunter, a été au centre de diverses polémiques : des soupçons de corruption en lien avec l'Ukraine sous la vice-présidence de son père ont été émis par plusieurs personnes, notamment Donald Trump. A trois jours de la présidentielle 2020, le New York Post révélait une partie du contenu d'un ordinateur portable d'Hunter, dont des emails échangés avec des officiels ukrainiens, ainsi que des photos et des vidéos à caractère sexuel.

Joe Biden est né le 20 novembre 1942. Il avait donc 78 ans à son arrivée à la Maison Blanche, ce qui a fait de lui le plus vieux président des Etats-Unis. Cependant, il n'a que quatre ans de plus que son prédécesseur, Donald Trump, né en 1946.

Fin 2022, le magazine économique américain Forbes estimait la fortune de Joe Biden aux environs de 8 à 9 millions de dollars. Une grosse partie de cette fortune est constituée par ses deux maisons, toutes deux valant plusieurs millions de dollars. En mai 2021, dans son rapport de divulgation financière, le président américain déclarait entre 1,2 et 2,9 millions de dollars sur ses comptes espèces et de retraite.