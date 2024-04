Alexis Gruss, figure du cirque équestre est mort à l'âge de 79 ans

Figure du cirque équestre français, Alexis Gruss est mort, samedi 6 avril d'un accident cardiaque à l'âge de 79 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. Il avait notamment fondé en 1974 le Cirque à l'Ancienne.

Trapéziste, saxophoniste, clown, et bien évidemment maître écuyer, Alexis Gruss est mort, samedi 6 avril à l'âge de 79 ans, à la suite d'un "accident cardiaque" à Paris, a annoncé sa famille dans un communiqué, rapporte Le Figaro. "C'est avec une immense douleur et tristesse que la famille Gruss annonce le décès aujourd'hui, samedi 6 avril 2024, à 9h40, de Monsieur Alexis Gruss, à la suite d'un accident cardiaque à l'âge de 79 ans", peut-on lire. Dans ce communiqué, plusieurs membres de sa famille, de son épouse Gipsy Gruss à son frère, en passant par ses enfants, tous ont tenu à rendre hommage à celui qui était un "pilier" et un "maître des arts équestres". "Il était bien plus qu'un homme de talent (…) dont l'empreinte restera à jamais gravée dans nos cœurs", ont-ils salué.

Cinquante ans de carrière

Considéré comme le maître du cirque équestre, Alexis Gruss avait fondé le Cirque à l'Ancienne en 1974 en compagnie de la comédienne Silvia Monfort, alors considérée comme majeure dans sa rénovation des arts du cirque. Le Cirque à l'Ancienne "crée une profonde rupture de style avec le cirque dit traditionnel des années 1970, notamment par la prédominance des exercices équestres", peut-on ainsi lire sur le site de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Maître dans son domaine, la compagnie qu'il dirigeait avait récemment célébré ses cinquante ans à Paris sous l'appellation "Les Folies Gruss". À cette occasion, un show digne d'une d'une comédie musicale avait été présenté, réunissant sur scène 50 chevaux et 25 artistes.

Dans un entretien accordé à nos confrères du Figaro en octobre 2023, Alexis Gruss était revenu sur sa passion qui l'animait depuis cinquante ans. "Je me souviens d'une main tendue. Celle de Silvia Montfort qui présentait au printemps 1974 une exposition sur le cirque au Carré Thorigny. (…) Le contrat initial portait sur quinze jours. Finalement, nous sommes restés dix ans au Carré Thorigny !", expliquait-il. Décoré à de nombreuses reprises, il avait notamment obtenu le Grand prix national du cirque de la part du ministère de la Culture. Fait Chevalier de la Légion d'honneur et Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, il était aussi le créateur de la Biennale du cirque en 1995 à Lyon.