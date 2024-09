Marc Lavoine et Adriana Karembeu en couple : la façon dont a commencé leur romance est dingue, Netflix devrait s'en inspirer

La manière dont Marc Lavoine et Adriana Karembeu ont commencé leur histoire d'amour est hors du commun, leur histoire est digne d'une série romantique, que l'on aimerait voir à la télé !

L'histoire d'amour entre Marc Lavoine et Adriana Karembeu est désormais publique. Le chanteur et le top model ont décidé d'officialiser leur relation, pour en finir avec les rumeurs et le feuilleton qui s'écrivait à leur sujet dans la presse people depuis quelques semaines. Les deux tourtereaux sont bien en couple depuis l'été et ils ne se cachent plus. Mercredi 18 septembre, Marc Lavoine et Adriana Karembeu sont venus ensemble à la soirée "Concerto pour la Paix", organisée par Omar Harfouch à Paris et ont épaté la galerie.

Affichant une complicité très tendre, ils ont accepté de poser devant les photographes, main dans la main. Et comme pour s'amuser des regards des journalistes, ils ont également échangé quelques baisers, acceptant d'être immortalisés en clichés. Désormais, les images de leurs baisers et de leurs regards amoureux inondent les médias people et les réseaux sociaux. Leurs embrassades ont même fait un peu d'ombre à l'événement en lui-même, où se sont aussi rendus Catherine Deneuve, Teddy Riner, Laeticia Casta, Emmanuelle Seigner, ou Franck Dubosc.

Soiree du Concert pour la Paix © Jacques BENAROCH/SIPA

"Je suis amoureuse de ce mec"

Le plus incroyable dans cette histoire d'amour qui débute, c'est la manière dont Marc Lavoine et Adriana Karembeu ont commencé leur romance. Comme le rapporte Paris Match, c'est une interview de la mannequin accordée à l'émission "50'Inside" sur TF1, qui a posé la première pierre. Lors de cet entretien, la journaliste a demandé à Adriana Karembeu pourquoi elle avait choisi de clore son interview par une chanson de Marc Lavoine. La top model avait alors eu des mots très doux, et avait lancé d'une manière un peu audacieuse et un peu humoristique mais sincère : "Je suis amoureuse de ce mec". Une manière pour elle de faire part de son admiration pour le chanteur.

C'est donc assez fou et surréaliste, mais c'est ainsi : après avoir vu Adriana Karembeu déclarer sa flamme à la télévision sur le ton de l'humour, Marc Lavoine n'a pas hésité : il a adressé à son tour un message à la mannequin sur son compte Instagram et les deux vedettes ont organisé un premier rendez-vous.

C'est assez incroyable, mais vrai. Il s'agit d'un début d'histoire hors du commun, digne d'un film romantique d'Hollywood, qui rappelle certains longs métrages des années 1990 avec Hugh Grant ! C'est tellement bluffant que l'on conseille à tous les scénaristes et producteurs travaillant pour Netflix de s'en inspirer pour lancer une série à succès...