Jay-Z accusé du viol d'une enfant : le message acerbe du rappeur, qui réagit avec colère

Une plainte a été déposée ce dimanche 8 décembre contre le chanteur Jay-Z, l'accusant de viol sur une jeune mineure de 13 ans. Le rappeur a réagi.

Le chanteur et producteur Jay-Z fait l'objet d'une plainte déposée ce dimanche 8 décembre. Il est accusé d'avoir violé une adolescente de 13 ans, rapporte NBC News. Il est accusé d'avoir commis les faits avec P. Diddy, qui va être jugé pour avoir dirigé un réseau de trafic sexuel et d'extorsions, tout en étant poursuivi pour agressions sexuelles sur mineures. Selon le récit fait par l'accusation, les faits se seraient produits en 2000 lors d'une soirée organisée après les MTV Video Music Awards, événement récompensant les meilleurs clips musicaux.

Il s'agit, en fait, d'une nouvelle version d'une ancienne plainte. Dans la précédente, Jay-Z était identifié comme "Célébrité A". Selon celle-ci, Sean Combs et Shawn Carter, de leur vrai nom, ne seraient pas les seuls impliqués : "Une autre célébrité est restée là à regarder Combs et Carter agresser la personne mineure à tour de rôle. De nombreuses autres personnes étaient présentes à la soirée, mais n'ont rien fait pour arrêter l'agression".

Selon ses dires, l'adolescente n'aurait pas été officiellement invitée à la soirée mais aurait souhaité rencontrer les célébrités ce soir-là. Elle aurait alors fait la connaissance d'un chauffeur de P.Diddy qui lui aurait glissé qu'elle "correspondait à ce que Diddy recherchait". Il l'aurait alors laissé entrer, après avoir signé un accord de confidentialité. Une fois à l'intérieur, elle serait tombée face à des stars en train de boire et de se droguer. Elle a raconté qu'en buvant un verre à son tour, elle se serait sentie mal et serait montée s'allonger dans une des chambres de l'étage. Ce serait à ce moment-là qu'elle aurait croisé la route des deux accusés, qui lui auraient lancé : "Tu es prête pour faire la fête". Selon la plainte, Jay-Z aurait commencé à la déshabiller et l'aurait tenue de force avant de la violer, P. Diddy en aurait fait de même ensuite. L'homme aurait aussi cherché à lui imposer une fellation, elle aurait réussi à s'enfuir en le frappant au cou.

Jay-Z dément les faits et pointe du doigt l'avocat

Jay-Z a démenti les accusations portées à son encontre dans un communiqué partagé par Roc Nation : "Ces allégations sont tellement odieuses que je vous implore de déposer une plainte au pénal, et non au civil ! Quiconque commet un tel crime à l'encontre d'un mineur devrait être enfermé, n'êtes-vous pas d'accord ? Ces victimes présumées mériteraient une véritable justice si c'était le cas", a-t-il rétorqué.

Le mari de Beyoncé s'en est pris à l'avocat, Tony Buzzbee, qui a intenté cette action en justice. "Mon avocat a reçu une tentative de chantage, appelée lettre de mise en demeure, de la part d'un "avocat", nommé Tony Buzbee. Il avait calculé que la nature de ces allégations et l'attention du public me pousseraient à accepter un règlement à l'amiable", a-t-il expliqué en ajoutant que cela l'avait, a contrario, poussé à dénoncer "cet escroc" en public. Il l'a qualifié d'"être humain déplorable".

Le rappeur déplore surtout les effets de cette affaire sur sa famille : "Ma seule peine concerne ma famille. Ma femme et moi allons devoir expliquer à nos enfants, dont l'un d'eux est à l'âge où ses amis vont certainement avoir vu les articles et poseront des questions, la cruauté et l'avidité des gens. Je dois faire le deuil de la perte de cette innocence. Aucun enfant ne devrait endurer ça à un si jeune âge".

De son côté, Tony Buzbee a déclaré à l'AFP que "la plaidoirie parle d'elle-même". "Il s'agit d'une affaire très sérieuse qui sera portée devant les tribunaux", a-t-il ajouté. P Diddy a également réagi par la voix de ses représentants légaux dans un communiqué. Ils ont qualifié ces poursuites de "coups de publicité éhontés, conçus pour soutirer de l'argent de célébrités qui craignent que des mensonges ne soient répandus à leur sujet, tout comme des mensonges ont été répandus à propos de M. Combs".