Elon Musk a-t-il fait un salut nazi ou envoyé des cœurs ? Ce qu'en disent les experts

Elon Musk s'est fait remarquer lors de l'investiture de Donald Trump en faisant sur scène un geste ressemblant au salut nazi. Si certains soutiennent qu'il s'agit d'un acte fasciste, d'autres nuancent et rappellent le contexte.

Le bras droit levé, main tendue et paume ouverte, après avoir mis la main sur le cœur. Qu'a voulu signifier Elon Musk en faisant ce geste lors du meeting au Capital One Arena, à Washington, suivant l'investiture de Donald Trump ce lundi 20 janvier ? Pour certains le geste est clair : il s'agit d'un salut nazi assumé.

Plusieurs élus américains démocrates se sont saisis de la séquence vidéo et ont accusé le patron de Tesla et de SpaceX d'avoir volontairement fait ce geste fasciste. L'élue de gauche Alexandria Ocasio-Cortez a fustigé "un salut 'Heil Hitler' effectué et répété", tandis qu'une ancienne élue démocrate de la Chambre des représentants, Cori Bush, a estimé que le milliardaire avait dû longuement s'entrainer décelant un fort engagement émotionnel dans le mouvement : "On dirait qu'il l'avait gardé en lui pendant un certain temps et qu'il a enfin pu se lâcher. Comme s'il s'était entraîné devant le miroir pour trouver l'angle exact".

Des critiques nombreuses et relayées sur les réseaux, dont celui appartenant à Elon Musk. Le milliardaire a donc réagi sur X en dénonçant un "coup tordu" de la part du camp démocrate en sortant des placards un ancien message dans lequel il explique se tourner vers le camp républicain et subir les "sales tours" démocrates en conséquence. Il nie fermement toute allusion nazie dans son geste.

Mais il n'y a pas que le camp démocrate qui voit dans ce bras levé une reproduction du salut nazi, plusieurs historiens spécialistes du sujet confirment la ressemblance du geste. "C'était bien un salut nazi, et un qui était bien agressif en plus de cela", a affirmé sur X Ruth Ben-Ghiat, historienne experte du fascisme. Autre analyse et même constat : l'historienne Claire Aubin, qui est une spécialiste du nazisme aux Etats-Unis, considère auprès de BFMTV que le geste d'Elon Musk est bien un "sieg heil". Cités par le journal israélien Haaretz, d'autres experts évoquent "un salut fasciste évident".

L'hypothèse d'une maladresse

Si certains affirment qu'Elon Musk a fait un salut nazi, d'autres assurent que l'homme le plus riche du monde a seulement eu un geste maladroit au moment de saluer la foule et se rattachent au contexte de la séquence. Monté sur scène pour féliciter Donald Trump et remercier les Américains d'avoir voté pour le républicain, Elon Musk remercie les spectateurs au moment où il tend son bras droit vers eux après l'avoir posé sur son cœur. Il fait ce geste à deux reprises. Certains voient donc l'expression de remerciements maladroits.

C'est la thèse soutenue par l'historien Aaron Astor qui estime sur X que "ce geste n'est pas un salut nazi, [mais] un signe de la main socialement maladroit d'un homme autistique [qui] dit à la foule 'mon cœur va à vous'". L'expert s'est montré très critique en Elon Musk par le passé reprochant régulièrement au patron de X de laisser "les néo-nazis polluer cette plateforme", mais croit en l'occurrence voir une manifestation du syndrome d'Asperger dont souffre le milliardaire.

Plus étonnant, l'association ADL qui lutte contre l'antisémitisme et s'est plusieurs fois soulevée contre Elon Musk adhère à l'hypothèse de la maladresse : "Il semblerait qu'Elon Musk ait fait un geste maladroit dans un moment d'enthousiasme, pas un salut nazi", a écrit l'organisation sur X.

Une autre personnalité critique d'Elon Musk nuance l'analyse sur le geste considéré comme nazi d'Elon Musk : le spécialiste du complotisme et fondateur de l'Observatoire du conspirationnisme qui travaille avec plusieurs médias, Tristan Mendès France. "Attention à l'emballement sur le supposé salut fasciste de Musk. La séquence entière semble le montrer en train d'envoyer des cœurs, ce qu'il dit juste après. Évitons de donner aux désinformateurs l'occasion de nous corriger", écrit-il sur X appelant à la prudence.

Des antécédents avec des personnalités fascistes

Entre l'hypothèse de l'envoi de cœurs et celle d'un salut nazi, l'une semble gagner du terrain aidée par de précédentes prises de positions d'Elon Musk. Ces dernières semaines, le milliardaire a plusieurs fois exprimé son soutien à l'AfD, parti allemand d'extrême droite, qui est régulièrement affilié à une idéologie proche de néonazisme dans les médias, sans que cette proximité ne soit revendiquée ou officiellement reconnue. La proximité d'Elon Musk avec d'autres forces politique d'extrême droite dont la Première ministre italienne Giorgia Meloni ou le parti britannique anti-immigration Reform UK a également été pointée du doigt. Et de nombreux dirigeants ou représentants de partis d'extrême droite internationaux étaient présents à l'investiture de Donald Trump.

Le magazine américain Wired a d'ailleurs relevé que plusieurs personnalités issues de l'extrême droite se sont réjouies devant la gestuelle du patron de SpaceX. Des réactions qui donnent du poids à la thèse du geste nazi et desservent la défense d'Elon Musk.