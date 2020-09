DIRECT. Manifestation du jeudi 17 septembre : du monde dans la rue ? Les revendications

11:07 - "La CGT prend date pour plus tard"

Malgré le contexte sanitaire lié au Covid-19, la CGT a quand même tenu à organiser cette journée de manifestation. Une décision qui peut surprendre mais qui fait sens pour Rémi Bourguignon, professeur à l’IAE Gustave-Eiffel (université Paris-Est Créteil) et spécialiste du dialogue social, interrogé par L'Obs. Pour ce dernier, le temps de la résilience commune entre employeurs et salariés face à la crise est en train de disparaître, d'où la reprise de la fronde sociale. "Le ton commence à changer. Il y a des décisions qui sont prises dans la manière de traiter les conséquences sociales, il commence donc à y avoir un espace pour polémiquer et revendiquer", décrypte-t-il, estimant qu'avec ce 17 septembre, "la CGT prend date pour plus tard" et que "d'ici quelques mois, le climat social sera beaucoup plus tendu".