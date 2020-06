Municipales 2020 : un vote à distance possible au 2e tour ?

Les députés se penchent ce vendredi sur le deuxième tour des municipales 2020 et sur les modalités d'organisation face à la crise sanitaire. La question du vote électronique est d'ores et déjà exclue.

Fonctionnement municipales L'essentiel Date . La campagne du second tour des municipales bat son plein, depuis que le gouvernement a décidé de confirmer la date du dimanche 28 juin 2020. Initialement prévu le 15 mars, ce second tour n'avait pas pu se tenir en raison de l'épidémie de coronavirus en France.

. La campagne du second tour des municipales bat son plein, depuis que le gouvernement a décidé de confirmer la date du dimanche 28 juin 2020. Initialement prévu le 15 mars, ce second tour n'avait pas pu se tenir en raison de l'épidémie de coronavirus en France. Vote à distance ? L'organisation de ce second tour des municipales 2020 se fera avec les dispositions de sécurité sanitaire les plus strictes, avait fait savoir Christophe Castaner lors de l'annonce de la nouvelle date du scrutin, avec par exemple le port du masque obligatoire, que ce soit pour les électeurs ou les assesseurs. Ce vendredi, l'Assemblée nationale se penche sur un projet de loi qui permettrait deux choses. D'abord, un report possible du second tour des municipales 2020 en cas de reprisede l'épidémie de coronavirus. Ensuite, pour éviter les rassemblements, la possibilité d'un vote par procuration s'il a bien lieu le 28 juin.

12:15 - Rachida Dati dénonce l'alliance "factice" Hidalgo-Belliard aux municipales Sur France Inter, Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris , critique ce vendredi sur France Inter l'accord trouvé entre l'écologiste David Belliard et la maire sortante Anne Hidalgo dans la course à la mairie de Paris. "Ceux avec lesquels elle s'allie (...), les écologistes de Paris, étaient déjà dans sa majorité. On part divisé de manière factice pour ensuite simuler une alliance". 12:05 - Un vote électronique pour les municipales 2020 ? Si le vote par procuration devrait être l'une des grandes mesures du projet de loi examiné à quelques semaines du second tour des municipales 2020, pas question d'imaginer la mise en place de toute autre forme de vote à distance, comme le vote électronique, ou le vote par correspondance. Si peu de temps avant le scrutin les garanties en matière de sécurité du vote est impossible à instaurer. 11:55 - À Lyon, les colistiers de Gérard Collomb sont en colère Maire de Lyon depuis près de 20 ans, à l'exception de la période de ses fonctions de ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ancien socialiste passé LREM est désormais rallié à la droite dans la conquête de son propre siège. Mais cette annonce d'alliance avec la droite a rendu furieux certains alliés de Gérard Collomb, toujours présent sur les listes car il n'est pas, possible de se retirer entre deux tours des élections municipales. "Gérard Collomb m'avait affirmé qu'il valait mieux perdre la tête haute que faire un accord avec la droite, déclare ce vendredi Bernard Bochard, présent sur la liste dans le 9e arrondissement de Lyon, sur BFM TV. Je ne sais pas s'il m'a trahi, mais en tout cas il m'a trompé". 11:31 - Les maires PS encore plébiscités aux municipales 2020 ? La tendance se confirme, dans le sillage d'Anne Hidalgo, avec les membres du Parti Socialiste, désormais beaucoup moins visible à l'échelle nationale, qui pourraient faire mieux qu'en 2014 lors des municipales 2020. A Dijon, Clermont-Ferrand, à Nantes, Rennes ou même à Lille avec Martine Aubry les socialistes abordent le second tour en confiance. 11:15 - Les maires sortant, stars des municipales 2020 ? Après un vent nouveau au sein de l'échiquier politique mené par Emmanuel Macron en 2017, la tendance est toute différente en ce qui concerne les élections municipales 2020 selon les sondages et les résultats du premier tour. Forte d'une alliance de dernière minute avec les écologistes, Anne Hidalgo, par exemple, semble bien partie pour un nouveau mandat face à Rachida Dati et Agnès Buzyn, qui ne sont pas parvenues à s'entendre. 11:07 - À Perpignan, drôles de soutiens pour les municipales 2020 Le front républicain est loin d'être une évidence à Perpignan face à Louis Aliot, soutenu par le RN. Alors que tous les candidats se sont retirés à la faveur du maire sortant Jean-Marc Pujol (LR), y compris le candidat LREM, celui-ci s'est ému que deux de ses anciens colistiers aient apporté leur soutien à Louis Aliot. "Il s'agit de démarches individuelles qui ne peuvent engager ni la liste que j'avais l'honneur de conduire, ni la République en marche dont ils ne sont pas membres", explique-t-il. 10:30 - Les municipales 2020 au centre des débats à l'Assemblée Ce vendredi, l'Assemblée nationale examine un projet de loi qui permettrait à la fois le report du second tour des municipales en cas de regain de l'épidémie de coronavirus et un vote par procuration facilité s'il a bien lieu le 28 juin. Ainsi Christophe Castaner espère se prémunir au maximum de l'improvisation et de favoriser une nouvelle vague de l'épidémie.

C'est peu de dire que les élections municipales de 2020 auront été des plus singulières dans l'histoire des scrutin de la Ve République. La crise sanitaire du coronavirus en France a complètement bouleversé l'organisation de cette grande élection, qui figure pourtant comme l'une des plus structurantes de la vie politique du pays. Qu'a donc changé le Covid-19 ? Comment sont pris en compte les résultats du premier tour ? Voici le point complet pour tout comprendre, en quelques questions et réponses simples.

Les résultats du premier tour sont-ils validés partout ?

Pour le moment, tous les résultats du premier tour sont validés, dans toutes les communes de France. Dans les quelques 30 000 villes où les candidats ont obtenu la majorité absolue dès le 1er tour, les conseils municipaux ont pris leur fonction le lundi 18 mai et les maires ont officiellement été investis. Les exécutifs municipaux ont été désignés entre le 23 et le 28 mai.

La date du 2e tour des élections municipales 2020 a été fixée au dimanche 28 juin, comme l'a fait savoir Edouard Philippe lors d'une prise de parole le 22 mai dernier. "Nous pensons que la vie démocratique doit reprendre tous ses droits", avait alors expliqué le Premier ministre, évoquant un "consensus" trouvé avec les responsables politiques du pays. Malgré tout, le gouvernement a fait savoir qu'un plan B était déjà prêt si la crise sanitaire, au 28 juin, ne permettait pas l'organisation d'un vote. Un projet de loi prévoyant un report à janvier 2021 du second tour des municipales a été déposé. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si le 2e tour des municipales 2020 n'est pas organisé fin juin, alors il faudra réorganiser 2 tours dans les communes où les candidats n'ont pas obtenu de majorité absolue. Le Conseil d'Etat a en effet considéré, le 18 mars, que le report du 2e tour devrait être "strictement encadré dans le temps" et organisé "dans un délai de trois mois".

Lors du scrutin des municipales, les habitants d'une commune élisent pour un mandat de 6 ans les membres du conseil municipal, qui désignent alors le maire de la commune. Lors de la campagne, les citoyens savent qui porte les listes présentées et donc quel candidat au sein de celles-ci ambitionne d'être maire. Depuis les élections municipales de 2014, le mode de scrutin est "proportionnel avec prime majoritaire" pour les communes de plus de 1000 habitants. Les candidats de chaque formation se présentent en listes complètes, que les votants ne peuvent pas modifier. Les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages peuvent se maintenir au second tour. Avec 5 % des voix, les candidats d'une liste peuvent fusionner avec une autre liste. Pour les commune de moins de 1000 habitants, le scrutin est "majoritaire plurinominal" avec panachage : les citoyens peuvent voter pour des candidats de listes différentes.

Le mandat de maire et de conseiller municipal dure 6 ans. Le nombre de candidats élus au conseil municipal varie en fonction du nombre d'habitants. A titre indicatif, un conseil municipal d'une ville comportant entre 5 000 et 10 000 habitants est composé de 29 élus ; ils sont 43 dans une ville ayant entre 40 000 et 50 000 habitants ou encore 69 pour une ville de plus de 300 000 habitants. Il y a 73 conseillers municipaux à Lyon, 101 à Marseille et 163 à Paris.