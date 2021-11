"Discours de Macron : retraites, 3e dose, Covid, satisfecits... Le résumé de l'allocution"

MACRON. Dans un discours solennel, mardi 9 novembre, le président de la République s'est félicité de la gestion de la crise sanitaire, tout en présentant un plan de réforme pour l'avenir. Des mesures concrètes, pour les chômeurs et les plus de 65 ans, ont été annoncées.

Emmanuel Macron a tenu à s'adresser aux Français mardi 10 novembre, comme il s'y était engagé, pour faire le point sur la situation sanitaire. Il a donc salué dans son discours les efforts de tous, mis en garde contre le début de la 5e vague de Covid en Europe, avec une mesure forte et concrète : les plus de 65 ans doivent se faire administrer une 3e dose de vaccin pour sauvegarder leur pass sanitaire. Emmanuel Macron a ensuite pris le temps de développer sa vision de l'avenir du pays, laissant entendre qu'il sera sera candidat en 2022 : nécessité de mener une réforme des retraites, mais pas avant la fin du quinquennat, renforcement de l'UE, volonté de construire de centrales nucléaires nouvelles, d'accéder au plein emploi en France. Et encore une fois des annonces concrètes : davantage de contrôles sur les chômeurs, de nouvelles règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi. Voici les principales annonces d'Emmanuel Macron :

09:40 - Emmanuel Macron "a toujours dit qu’il réformerait jusqu’au dernier quart d’heure" affirme Gabriel Attal Invité du 8h30 Franceinfo ce mercredi 10 novembre, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a justifié les prises de position d'Emmanuel Macron pendant son allocution de mardi 9, en réaction aux critiques sur le discours du président de la République - perçu par certains comme un discours de campagne. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, est l'invité du 8h30 franceinfo, mercredi 10 novembre.



09:30 - "Le président a été un très modeste réformateur" fustige Gérard Larcher Le président du Sénat, interrogé par France 2 ce mercredi 10 novembre, a également réagi à l'allocution d'Emmanuel Macron. Et son jugement est sévère : "Le président] a été un très modeste réformateur. Regardez cette réforme des retraites, la réforme qui était attendue sur la dépendance, la réforme sur les collectivités territoriales. [...] Il est revenu à la raison. Mais la raison, nous la verrons pour les temps qui viennent. ", a-t-il notamment estimé. ➡️ Finances publiques



« On est passé du quoiqu'il en coute à quoiqu'il advienne.»

« Le président #Macron a été un très modeste réformateur. Il est revenu à la raison mais la raison nous la verrons pour les temps qui viennent.»

09:06 - Après le discours de Macron, les prises de rendez-vous pour la 3e dose grimpent en flèche Les annonces d'Emmanuel Macron et l'ultimatum lancé aux plus de 65 ans ont eu un effet direct sur les prises de rendez-vous : 97 700 personnes ont demandé une administration de dose de rappel, sur la plateforme Doctolib mardi 9 novembre. Rappelons que les plus de 65 ans qui n'auront pas fait la dose de rappel le 15 décembre ne pourront plus utiliser leur pass sanitaire.

08:56 - Le gouvernement défend la position du président sur la réforme des retraites "Le président a rappelé qu'il faudrait une relance de l'économie et une maîtrise de l'épidémie pour relancer cette réforme et on voit autour de nous des dynamiques épidémiques très inquiétantes", a justifié Gabriel Attal, sur France Info, sur le report de la réforme. "Evidemment il a rappelé que cela ferait partie des débats pour 2022, c'est de la transparence, de la clarté, c'est du bon sens".

08:50 - Xavier Bertrand : "S'il était de droite, il aurait parlé de sécurité" Xavier Bertrand, autre candidat au Congrès LR, a réagi ce matin sur RTL au discours d'Emmanuel Macron, s'agaçant que l'on présente le chef de l'Etat comme un représentant des idées de la droite. "Il a regardé le débat des Républicains, c'est évident, a rétorqué Xavier Bertrand. Mais ça ne trompe personne. [...] Non, non. S'il était de droite, il aurait parlé de l'insécurité. Il sait ce qu'il s'est passé à Alençon (...) à la Duchère ? Elle est où la riposte de l'Etat ? Est-ce qu'il a parlé de lutte contre l'immigration illégale ? De restrictions pour l'immigration légale ?". Et d'ajouter : "Ca ne trompe personne. Il reste 5 mois, il va faire tout ce qu'il n'a pas fait en cinq ans ? La réforme des retraites, s'il était courageux, s'il était juste, il l'aurait faite".

08:43 - Pour Valérie Pécresse, Emmanuel Macron tente "un hold-up" des idées de la droite La présidente de l'Île-de-France a estimé ce matin sur France Inter que le président de la République "instrumentalisait la crise covid pour faire un discours de campagne", dénonçant un exercice de communication depuis l'Elysée, alors qu'il présente des éléments de campagne. Et sur le fond, ce qui est avancé lui semble être inspiré de son camp : "Emmanuel Macron a fait une tentative de hold-up des idées de la droite : le travail, le nucléaire, les retraites". Pourquoi ne pas s'en réjouir alors ? "C'est encore une fois voué à l'échec", a-t-elle considéré. "Le nucléaire, c'est le pompon, on a un président zig zag, qui a anoncé la fermeture de douze centrales et maintenant que la droite lui met la pression. Il veut faire oublier l'échec de son quinquennat, un quinquennat pour presque rien".

08:39 - "Le président a parlé de la situation de la France", défend le porte-parole du gouvernement "C'est évidemment normal que le président s'exprime sur les sujets de préoccupation et d'inquiétudes des Français", a estimé ce matin sur France Info Gabriel Attal, qui considère que les critiques des adversaires politiques du chef de l'Etat, sur l'ambiguïté d'un discours de président sans conteste aussi candidat, sont infondés. "A les entendre, il faudrait que le mandat du président ne dure que 3 ans". "Si le président ne s'était pas exprimé, on aurait entendu les mêmes membres de l'opposition s'offusquer sur le fait que le président ne parle pas, qu'il ne dit rien sur son action, sur le début de 5e vague".

09/11/21 - 23:37 - Que retenir du discours d'Emmanuel Macron ? FIN DU DIRECT - Lors de son allocution, le chef de l'Etat a fait plusieurs annonces. D'abord, il a annoncé que, pour les plus de 65 ans, la validité du pass sanitaire serait conditionnée à l'injection d'une dose de rappel à compter du 15 décembre et qu'une campagne de rappel vaccinal allait être menée pour les 50-64 ans. Le port du masque est par ailleurs maintenu à l'école primaire. Emmanuel Macron a par ailleurs officialisé qu'il repoussait la réforme des retraites, tout en annonçant les contours de ce qu'il souhaite mettre en place, confirmant par la suite la mise en place de la nouvelle assurance-chômage. Désormais, les allocations ne seront versées que si le demandeur a travaillé six mois (contre quatre mois jusqu'ici) sur les deux dernières années, évoquant des contrôles renforcés sur la recherche d'emploi. Alors que les PGE seront prolongés jusqu'en juin 2022, le président de la République a annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, sans donner de calendrier.

09/11/21 - 23:24 - Olivier Faure ironise sur le discours de Macron Sur son compte Twitter, le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) Olivier Faure n'a pas manqué de réagir à l'allocution présidentielle du mardi 9 novembre à partir de 20h. "Il manquait juste la dernière phrase : c’est la raison pour laquelle je suis à nouveau candidat à la présidence de la République", écrit-il ainsi.