Sophie Pétronin : une libération deux ans après avoir interpellé Emmanuel Macron ?

La famille de l'otage détenue depuis décembre 2016 a affirmé que Sophie Pétronin allait être libérée, mais rien n'est encore acté officiellement.

La libération de Sophie Pétronin semble sur le point de se faire, selon les dires de son neveu Lionel Granouillac sur BFMTV et dans l'émission de France 5 intitulée C à vous, mardi 6 octobre. L'humanitaire enlevée le 24 décembre 2016 au Mali est même "libre" selon l'agence AP. Cette information n'est toutefois pas avérée puisque les gouvernements français et maliens ne l'ont pas encore confirmé. Le fils de la fondatrice de l'ONG "Association d'Aide à Gao", Sébastien Chadaud-Pétronin, avait indiqué au Parisien que "ça [sentait] bon" avec prudence. Il a ensuite pris l'avion en direction de Bamako pour pouvoir retrouver sa mère. Cependant, ce dernier a précisé ce mercredi 7 octobre qu'il n'avait pour l'heure aucune nouvelle : "rien encore", a-t-il indiqué. Le doute n'est toujours pas levé sur la libération de la médecin nutritionniste.

Un responsable de la médiation a anonymement fait part à l'AFP des conditions pour que Sophie Pétronin soit délivrée : "Dans le cadre de négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé [un ancien chef malien de l'opposition parlementaire ndlr.] et de Sophie Pétronin, plus d'une centaine de prisonniers jihadistes ont été libérés ce week-end sur le territoire malien". Cette information a été confirmée par un responsable des services de sécurité maliens, selon le Parisien.

La Française Sophie Pétronin est la dernière otage détenue dans le monde. Elle avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao au Mali, son lieu de résidence depuis le début des années 2000. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration en bande organisée. Sophie Pétronin avait fait une apparition à la mi-juin 2018 dans une vidéo où elle en appelait à l'intervention d'Emmanuel Macron, avant de ne plus donner de nouvelles. Pendant le confinement, son fils avait été convoqué par les autorités françaises afin qu'il se rende au quai d'Orsay. Lors de ce déplacement, Sébastien Chadaud-Pétronin avait eu connaissance que l'Etat français avait une preuve de vie récente de sa mère, qui datait du début du mois de mars 2020.