Discours de Véran : de nouveaux départements confinés... avant d'autres "nouvelles mesures" ?

VERAN. Le ministre de la Santé a annoncé, jeudi 25 mars, que trois nouveaux départements, l'Aube, la Nièvre et le Rhône, allaient devoir appliquer des "mesures de freinage" renforcées. Emmanuel Macron a, de son côté, évoqué de possibles "nouvelles mesures" pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

[Mis à jour le 26 mars 2021 à 11h32] "Il n'y a pas un confinement, il y a (...) 50 nuances de mesures, qui tiennent compte de la situation épidémique proprement dite et de ce que nous savons du virus", a déclaré Olivier Véran, lors de sa conférence de presse, jeudi 25 mars. Le ministre de la Santé se refuse à parler de confinement, et évoque plutôt des "mesures de freinage fortes" pour 19 départements. À partir du vendredi 26 mars, à minuit, trois nouveaux départements, le Rhône, l'Aube et la Nièvre, rejoignent les 16 autres territoires déjà concernés par ces nouvelles restrictions : fermeture des commerces non-essentiels et sorties autorisées dans un rayon de 10 km. 24 autres départements sont, par ailleurs, placés en "vigilance renforcée", a précisé le ministre, pour qui "la situation épidémique n'est pas bonne". Plus tard dans la soirée, le chef de l'État a également pris la parole à l'issue d'un conseil européen en visioconférence. Emmanuel Macron a mentionné de "nouvelles mesures à prendre" dans les prochains jours ou les prochaines semaines. "Ces semaines qui viennent seront difficiles, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure et il n'y a à mes yeux aucun tabou", a déclaré le président.