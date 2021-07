Primaire EELV : dates, candidats... Comment est désigné le candidat à la présidentielle ?

La primaire écologiste doit avoir lieu au mois de septembre, pour désigner le candidat ou la candidate à l'élection présidentielle de 2022. Quatre candidats sont en lice, voici toutes les infos.

L'organisation d'une primaire écologiste avait été l'objet de multiples débats au sein d'Europe Écologie-Les Verts. Une fois les élections régionales et départementales terminées, le "pôle écologiste", qui regroupe le parti des Verts, mais aussi Génération.s, Génération écologie, Cap écologie et le Mouvement des progressistes, se concentre sur la présidentielle de 2022. Le scrutin interne aura lieu en deux tours, à partir de la mi-septembre. Quatre candidats se sont déclarés et ont validé les parrainages, le maire de Grenoble Éric Piolle, le député européen Yannick Jadot, Delphine Batho ainsi que l'ancienne numéro 2 du parti Sandrine Rousseau.

Les dates de la primaire écologiste ont été fixées du 16 au 19 septembre pour le premier tour, et du 25 au 28 septembre pour le second tour. Le nom de la candidate ou du candidat à l'élection présidentielle sera connu le 29 septembre. Le dépôt des candidatures était possible du 1er juillet, et jusqu'au 12 juillet. Les parrainages devaient être déposé pour Delphine Batho, l'eurodéputé Yannick Jadot, le maire de Grenoble, Eric Piolle, et l'ancienne numéro deux d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) Sandrine Rousseau..

Comment va se dérouler le vote ?

Les modalités de cette primaire écologiste ont été détaillées le lundi 12 avril, lors d'une conférence de presse. Toute personne de plus de 16 ans peut voter pour choisir le futur candidat écologiste à la présidentielle. Il suffit de signer une "charte des valeurs écologistes" avant le 12 septembre, et de payer une participation à prix libre, d'un minimum de 2 euros.

Sandrine Rousseau, première candidate déclarée

La première écologiste à s'être déclarée candidate est Sandrine Rousseau. L'ancienne numéro 2 d'EELV fait son retour en politique après trois ans de pause. "Moi qui prétendais aider les femmes, quel message au fond leur envoyais-je en délaissant le terrain politique auquel j'avais pourtant choisi de consacrer une partie considérable de ma vie ?", a écrit Sandrine Rousseau, dans une lettre aux militants. L'économiste, vice-présidente de l'université de Lille, membre d'EELV depuis 2009, était l'une de celles qui ont accusé le député Denis Baupin de harcèlement et d'agressions sexuelles.

Éric Piolle, maire de Grenoble, entre dans la course

"S'ouvre une nouvelle page pour moi, qui va nous lancer collectivement vers la primaire des écologistes en septembre", a déclaré le maire de Grenoble, mardi 29 juin, sur France Bleu Isère. Sans surprise, Éric Piolle est le deuxième candidat de cette primaire écologiste. "Je suis là pour fédérer un arc humaniste, comme à Grenoble en 2014 et en 2020. Je viens apporter cette expérience de la victoire, de l'exercice du pouvoir, validée par ma réélection en 2020", explique-t-il à 20 Minutes.

Yannick Jadot, troisième candidat

Le troisième candidat officiel est le député européen Yannick Jadot. Lors de l'annonce de sa candidature sur TF1, mercredi 30 juin, il a déjà évoqué une alliance avec d'autres membres de la gauche. "Je veux construire une grande équipe de France de l'écologie qui gagnera l'élection présidentielle. Toutes celles et ceux de gauche qui voient bien que la question de l'écologie est centrale y compris avec sa façon de revitaliser la démocratie. Et c'est autour de ce projet que je veux rassembler", a-t-il déclaré. En 2017, Yannick Jadot s'était retiré au profit de Benoît Hamon.

Delphine Batho, qui est la député ?

"Tous ensemble, appeler les Français à s'inscrire massivement afin de donner à l'écologie l'élan dont elle a besoin pour gagner l'élection présidentielle ", a lancé Delphine Batho, députée et présidente de Génération Ecologie juste après l'obtention des parrainages. La députée souhaite "que la primaire ne soit pas dans les faits " réservée aux adhérents des partis ", consciente que la base militante d'EELV ou encore de Génération.s ne sera pas prioritairement portée sur elle. La raison est simple, Delphine Batho est une ancienne socialiste, Conseillère de Ségolène Royal pendant sa campagne présidentielle en 2007, elle était également porte-parole de l'ancien président de la République François Hollande en 2012.