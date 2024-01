Manuel Bompard : biographie express du coordinateur de la France insoumise

MANUEL BOMPARD. Manuel Bompard est un fidèle de la première heure du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, dont il a pris la tête en 2022 à la suite de ce dernier. Bio express.

Manuel Bompard a découvert le militantisme dans les mouvements d'opposition à la constitution européenne de 2005 puis au contrat premier embauche en 2006, alors qu'il n'était qu'un étudiant. Diplômé de l'école d'ingénieur grenobloise Ensimag, il signe un doctorat de mathématiques, avant de se lancer pleinement en politique. Il adhère dès sa fondation au Parti de gauche, ancêtre de la France insoumise lancé par Jean-Luc Mélenchon en 2009. Dès l'année suivante, Manuel Bompard devient secrétaire national du parti de Gauche.

Il est le directeur des campagnes présidentielles de Jean-Luc Mélenchon de 2017 et 2022. Dès 2017, Manuel tente de se faire élire député en Haute-Garonne, mais est battu au 2ème tour par la candidate de La République en Marche. De 2017 à 2019, il est le coordinateur de La France insoumise. Deuxième sur la liste LFI pour les européennes 2019, Manuel Bompard entre au Parlement européen avec cinq autres insoumis.

A l'issue de la présidentielle 2022, il dirige les négociations avec le parti socialiste, EELV et les communistes en vue d'une alliance autour de LFI pour les législatives. Dans l'accord électoral qui en débouche, Manuel Bompard est investi par la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) pour prendre la suite de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Il y réalise un score de 56,4% au premier tour des législatives, avant de l'emporter avec 73,7% des voix au second tour face à une candidate macroniste. Manuel Bompard intègre alors la commission des Finances de l'Assemblée. En décembre 2022, Manuel Bompard prend la tête de la nouvelle direction de La France insoumise, par un processus dont de nombreux militants du parti critiquent l'opacité et l'absence de démocratie.

Le député des Bouches-du-Rhône est discret sur sa vie privée. Né en 1987 à Firminy, dans la Loire, son père était informaticien avant de devenir exploitant agricole, tandis que sa mère était fonctionnaire dans le domaine du logement. Manuel Bompard a deux frères.

La dernière déclaration d'intérêts, d'activités et de patrimoine de Manuel Bompard, datée d'octobre 2022, est à retrouver sur le site de la Haute autorité à la transparence de la vie publique (HATVP).