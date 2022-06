"Assemblée nationale : qui sont les nouveaux députés ? Composition et répartition de l'hémicycle"

ASSEMBLEE NATIONALE. L'Assemblée nationale va s'offrir un nouveau visage grâce aux 577 députés élus ce soir. Qui seront-ils ? Quelle sera la répartition des forces politiques ? Les résultats des élections législatives nous le diront.

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 19h17] 577 nouveaux députés seront élus ce dimanche 19 juin aux élections législatives. Et en 2022, comme rarement, le gouvernement n'est pas sûr d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, une place qui confère l'avantage de pouvoir mener sa politique sans encombre. La majorité présidentielle est challengée par la coalition des partis de gauche, la Nupes, qui prétend également à la majorité. Si disposer de 289 élus, soit la moitié des sièges plus un, est une situation optimale, chaque voix compte au palais Bourbon. Aussi toutes les formations politiques jouent gros ce soir car même sans majorité, constituer un groupe parlementaire est primordial pour espérer peser dans la politique nationale et l'adoption des lois. Cela est d'autant plus vrai lorsque la majorité absolue échappe à un groupe, de quoi animer les discussions pendant la prochaine législature. Avant toutes spéculations, il faut attendre les résultats des législatives qui, ce soir, dévoileront la liste complète des 577 députés et surtout la répartition des forces politiques dans la composition de la nouvelle Assemblée nationale.

Quand les députés siègeront-ils à l'Assemblée nationale ?

Les nouveaux députés auront le temps de savourer leur victoire car la nouvelle législature, la seizième, ne sera ouverte que le mardi 28 juin à 15 heures au palais Bourbon. Comme le veut la tradition c'est le doyen des députés qui présidera la première séance de la nouvelle Assemblée nationale durant laquelle le successeur de Richard Ferrand, président de la chambre parlementaire, sera élu par les 577 députés lors d'un scrutin secret à la tribune. Le même jour, les centaines d'élus devront s'organiser en groupes et chaque regroupement devra remettre sa déclaration politique signée de tous mais aussi la liste détaillée des membres de son groupe, des députés apparentés et du nom du président du groupe. Il faudra attendre le lendemain pour la répartition des députés à l'Assemblée nationale soit publiée dans le Journal officiel.

Le président de l'Assemblée nationale est la quatrième personnalité de l'Etat et est désigné par un vote secret des tous les élus lors de la première séance de la nouvelle Assemblée nationale. Cette année l'élection tombera le 28 juin 2022, date de l'ouverture de la nouvelle législature. En plus d'un rôle de représentation, le président de l'Assemblée nationale joue les arbitres lors des débats entre députés en veillant au respect du règlement et en assurant l'égalité de temps de parole. Patron de l'Assemblée, il est par extension le président d'autres groupes internes à la chambre comme le Bureau ou la Comité d'évaluation et de contrôles des politiques publiques, mais il est aussi le président du Congrès lorsque de le Parlement est au complet avec le Sénat.

Le quatrième personnage de l'Etat dispose aussi d'un pouvoir de nomination en pouvant choisir un membre du Conseil constitutionnel à chaque renouvellement de ce dernier mais aussi deux des six personnes qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature.

Quelle est la nouvelle répartition de l'Assemblée nationale ?

A en croire les dernières projections, publiées avant la période de réserve des élections législatives, le scénario d'une majorité absolue décrochée par le camp présidentiel Ensemble! a peu de chances de se concrétiser. Le soutiens d'Emmanuel Macron resteraient toutefois majoritaires dans l'hémicycle avec 265 à 305 sièges obtenus, la place dominante ne pouvant s'obtenir qu'avec 289 sièges au moins. Face à la majorité présidentielle c'est la Nupes, jeune coalition des partis de gauche, qui serait le premier groupe d'opposition et qui pourrait entraver la politique du président de la République.

Les autres groupes minoritaires ne doivent pas être ignorés car en cas d'une simple majorité relative accordée aux députés soutenant le gouvernement, ils pourraient jouer un rôle décisif dans l'adoption des lois. Le camp présidentiel pourrait tenter de les rallier à leur cause, non sans quelques compromis. Le parti de droite Les Républicains pourrait tenir cette place pivot à l'Assemblée nationale en temps que troisième groupe, place que leur donnaient les projections le vendredi 17 juin. En plus de l'absence de majorité absolue, un autre événement pourrait marquer le début de la nouvelle législatures : la constitution d'un groupe parlementaire pour l'extrême droite avec des députés du Rassemblement nationale.

Qui sont les nouveaux députés ? La liste complète

Avant le second tour, les noms de huit députés de la future Assemblée nationale sont déjà connus. Cinq d'entre eux ont été élus dès le premier tour des législatives, mais un seul est membre de la coalition Ensemble! : Yannick Favennec Becot, élu du parti Horizons et député sortant de la 3ème circonscription de la Mayenne. Les quatre autres sont tous des élus Nupes issus de La France insoumise : Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis mais aussi Danièle Obono, Sophia Chikirou et Sarah Legrain à Paris.

Pour les trois autres, l'élection sera officialisée ce soir et une seule voix sera nécessaire puisqu'ils se retrouvent seuls dans leur circonscription après le désistement de leur adversaire respectif. Eux aussi sont exclusivement des candidats estampillés Nupes : Clémentine Autain (11ème circonscription de Seine-Saint-Denis), Soumya Bourouaha (4ème circonscription de Seine-Saint-Denis) et Elie Califer (4ème circonscription de Guadeloupe). La liste complète des 577 députés sera connue dans la soirée au fil des résultats des élections législatives.