"Résultat d'Ensemble aux législatives 2022 : que signifie cette majorité relative ? Les enjeux pour Macron"

ENSEMBLE (ENS). Le groupe de la majorité présidentielle Ensemble n'a pas réussi à obtenir la majorité absolue à l'Assemblée Nationale à l'issue des élections législatives. Cet échec pose de nombreuses questions sur le quinquennat d'Emmanuel Macron.

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 08h48] 245, c'est le nombre de sièges finalement obtenu dimanche soir à l'issue du second tour des élections législatives par la coalition Ensemble formée autour d'Emmanuel Macron pour décrocher la majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Il en fallait 289 pour cela et cet échec sonne comme un cruel désaveu pour le président de la République moins de deux mois après sa réelection mais aussi pour nombre de ténors de la Macronie. L'état-major de l'ex-LREM (appelé à devenir Renaissance ces prochaines semaines) se trouve décapité de deux de ses chefs majeurs, Richard Ferrand et Christophe Castaner tous deux battus sèchement et qui vont quitter l'Assemblée Nationale. Emmanuel Macron y perd un élément fédérateur pour sa majorité et figure symbolique de la Macronie avec son statut de président de l'Assemblée Nationale mais aussi son président de groupe à l'Assemblée avec Christophe Castaner, son ancien ministre de l'Intérieur et fidèle parmi les fidèles.

Dès lors, se pose une question à la lecture des résultats : comment parvenir à gouverner malgré tout ? Le bateau France se révèle bien difficile à diriger avec un cap ténu à trouver entre soutiens à conserver de la part des alliés Modem et Horizons, le nouveau parti formé par Edouard Philippe et nécessité d'élargir, sans doute vers la droite et les 61 députés LR. A moins qu'Ensemble ne compte parvenir à faire exploser en vol la Nupes et son alliage de députés LFI, PS, EELV et PC. Faut-il déjà remanier massivement, voire même trouver un nouveau Premier ministre alors qu'Elisabeth Borne, confortée malgré tout par sa victoire dans le Calvados, peinerait à convaincre au sein de la majorité ? Une vraie partie de poker s'annonce et cette fois, Emmanuel Macron ne semble pas avoir toutes les cartes pour prendre la main. Le défi est immense.

Emmanuel Macron et Ensemble! obtiennent la majorité relative à l'Assemblée nationale lors de ce second tour de l'élection législative avec 245 sièges selon le ministère de l'Intérieur. Cela suffit à faire d'Ensemble ! le premier groupe à l'Assemblée Nationale mais c'est nettement insuffisant pour gouverner seul et imposer le tempo à l'Assemblée Nationale. Déjà lors du premier tour des élections législatives 2022, dimanche 12 juin, la majorité présidentielle Ensemble! avait obtenu 25,75% des suffrages exprimés, soit 5 857 561 de voix, d'après le ministère de l'Intérieur, à peine plus que la Nupes créditée de 25,66% alors que le RN obtenait 18,68%. Jamais un scrutin législatif post-présidentielle n'avait été aussi serré.

Dès le début de la journée dimanche, les premières tendances ont donné un aperçu de la journée difficile à venir. Les premiers résultats en provenance d'Outre-Mer dimanche matin ont accouché d'un revers embarrassant pour Ensemble ! et d'un premier coup dur pour le gouvernement : Justine Benin, nommée secrétaire d'Etat à la Mer dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne a été battue en Guadeloupe. Elle devrait donc quitter le gouvernement, selon la règle fixée par l'exécutif avant ces élections législatives. En Guyane, Lénaïck Adam, député LREM sortant dans la 2e circonscription de Guyane, a également été battu par Davy Rimane, soutenu par LFI. Même chose en Polynésie où le candidat de la Nupes Tematai Le Gayic a refait son lourd retard pour s'imposer et devenir le plus jeune élu de l'Assemblée. Petite consolation pour Ensemble ! en Nouvelle-Calédonie avec deux députés élus : Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf... C'était avant la claque ressentie à l'annonce des résultats à 20 heures avec une majorité absolue perdue, 3 ministres battus (Justine Bénin donc mais aussi Brigitte Bourguignon et Amélie de Montchalin) et de jeunes fiefs cédés.

Comment va s'organiser cette majorité relative ? Avant le 2e tour des élections législatives, les différents partis qui composent la coalition Ensemble avaient fait preuve d'une unité publique "pour montrer que nous avons le même sens des responsabilités" comme l'a déclaré François Bayrou aux côtés d'Edouard Philippe lors d'une réunion publique mercredi 15 juin. L'objectif : permettre à Emmanuel Macron de faire déjouer les pronostics et d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Cependant, en coulisses, les rivalités font rage à plusieurs niveaux et le résultat obtenu ce dimanche soir ne fera sans doute que raviver les tensions.

♦ LREM plus fragile aux législatives de 2022 qu'en 2017

D'abord, il est à noter que le parti d'Emmanuel Macron, La République en Marche, n'est plus aussi puissant que lorsqu'il est sorti de terre en 2016, pour propulser l'alors ex-ministre de l'Economie à l'Elysée. A l'issue des législatives de 2017, le président de la République comptait 314 députés estampillées LREM et 47 pour son allié du MoDem. Puis des scissions ont progressivement eu lieu, tantôt vers le centre-gauche avec le parti "Territoire de progrès" du ministre Olivier Dussopt, tantôt vers le centre-droit avec le parti Agir de Franck Riester puis Horizons d'Edouard Philippe. Autant de composantes qu'avait alors sous sa coupe le chef de l'Etat mais qui ont, depuis, pris leur indépendance politique, tout en gardant leur loyauté envers le président de la République. En 2017, LREM avait décroché 314 sièges, finissant toutefois avec 268 députés après plusieurs scissions et, donc, sans majorité absolue à elle seule. Cette fois, ce sera encore pire avec 245 députés pour le camp Ensemble, mais seulement environ 160 de LREM. Les alliés vont donc jouer un rôle de poids...

♦ Edouard Philippe et François Bayrou cherchent chacun à jouer un rôle pivot dans la coalition Ensemble

Une loyauté conservée pour l'élection présidentielle et les élections législatives, toutes les familles politiques dissidentes de La République en Marche ayant soutenu Emmanuel Macron pour ces deux scrutins. Cependant, le chef de l'Etat a du ainsi composer avec ces nouveaux alliés imposés pour éviter d'avoir trop d'adversaires du même courant (ou presque) dans les circonscriptions. Conséquence, si 400 circonscriptions avaient été accordées à des candidats LREM, 110 l'ont été à des représentants du MoDem et 58 pour Horizons.

La coalition n'est toutefois pas sans risque, notamment par rapport à Edouard Philippe. Si l'ancien Premier ministre est toujours affiché fidèle au chef de l'État, son poids politique, mais aussi sa côte de sympathique (personnalité politique préférée des Français), lui octroient autant le statut d'allié que de dissident de poids en cas de désaccord. Car Emmanuel Macron n'a pas obtenu la majorité (289 sièges) avec les seuls candidats LREM, loin de là. Sur les 245 sièges pour Ensemble !, LREM n'aurait que 160 députés si bien que la force politique de son ex-locataire de Matignon qui glanerait environ 30 députés n'en sera que renforcée. François Bayrou pourrait également en faire de même avec ses 40 députés MoDem pour faire pencher la balance.

♦ Des tensions liées aux négociations à mener dans cette majorité relative ?

La structure du camp présidentiel, composée de plusieurs branches politiques, pourrait par ailleurs voir quelques fissures apparaître rapidement en l'absence de majorité absolue. En effet, des divergences internes à Ensemble ne sont pas à exclure sur le choix de la ou des famille(s) politique(s) avec qui le gouvernement pourrait discuter pour faire passer ses lois. Le camp macroniste étant composé de personnalités issues de la gauche, à commencer par Elisabeth Borne, mais aussi Richard Ferrand, Olivier Véran, Christophe Castaner ou encore Olivier Dussopt, ainsi que de la droite, tels que Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Edouard Philippe ou encore Pierre-Yves Bournazel, des objections et tensions sur la teneur des négociations à mener pourraient éclater, non sans provoquer quelques remous au sein de la coalition.

♦ La présidentielle de 2027 déjà dans le viseur, qui pour succéder à Macron ?

Les manœuvres menées pour aider Emmanuel Macron, tout en s'en détachant, n'ont pas été lancées sans arrière-pensée par Edouard Philippe ou même François Bayrou. En ligne de mire, déjà, l'élection présidentielle de 2027, à laquelle le président de la République ne pourra pas se représenter. De quoi ouvrir le champ des possibles sur le profil de son successeur. Une bataille pour prendre les rênes de La République en Marche va inexorablement débuter, tandis que les leaders des partis alliés chercheront forcément à rassembler une majorité derrière leur projet. Des hostilités qui pourraient ne pas être sans conséquence sur le travail législatif et fragiliser considérablement la coalition de députés derrière Emmanuel Macron.