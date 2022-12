Emmanuel Macron au Qatar : les sujets qui fâchent soigneusement évités ?

Emmanuel Macron est attendu au Qatar ce mercredi 14 décembre 2022 pour assister à la demi-finale de l'équipe de France face au Maroc au Mondial de football. La visite de quelques heures liée à l'événement sportif est rattrapée par la politique.

[Mis à jour le 14 décembre à 14h50] Emmanuel Macron sera dans les tribunes pour "soutenir les Bleus". Alors que l'équipe de France se prépare à jouer la demi-finale de la Coupe du monde face au Maroc ce mercredi 14 décembre 2022, à 20 heures, le président français a tenu à se rendre au Qatar pour assister au match. La venue du chef de l'Etat relève plus de la halte que de la visite puisqu'après une arrivée à 18 heures il ne doit rester sur place que quelques heures le temps de (peut-être) saluer quelques dirigeants qataris, de profiter des 90 minutes du match et de repartir après, en cas de victoire, un rapide tour dans le vestiaire des Bleus. En début de semaine, l'Elysée et un conseiller présidentiel ont affirmé que le déplacement poursuit un objectif uniquement sportif, et quelque peu chauvin : "Il s'agit de soutenir les Bleus dans ce qui sera un moment important du sport français et de l'amitié franco-marocaine".

Le décision d'Emmanuel Macron de se rendre, comme en 2018 lors du Mondial en Russie, au match de demi-finale de l'équipe national a du mal à passer. Seuls 53% des Français disent approuver la visite furtive du président de la République à Doha dont une écrasante majorité de passionnés de football, selon une étude Elabe pour BFMTV publiée ce 14 décembre. Les critiques les plus saillantes viennent de la classe politique avec l'opposition de la gauche qui dénonce ce déplacement comparé à une "caution politique" apportée au Qatar. Car c'est bien le pays hôte de la compétition qui se trouve au cœur du problème.

Macron au Qatar pour "soutenir les Bleus" et rien d'autre

Emmanuel Macron a donné le ton avant même le lancement officiel de la Coupe du monde en appelant à la mi-novembre à "ne pas politiser le sport". Désormais il faut joindre les actes aux paroles mais la visite d'un chef d'Etat même lorsqu'elle concerne un événement sportif ne peut être dissociée de la politique. En particulier pour le Mondial du football dont les enjeux politiques sont connus de tous, spécialement ceux du Qatar. Pour prouver que le ballon rond est la seule raison de sa venue, Emmanuel Macron a invité deux anciens joueurs de football avec lui selon Le Parisien : Jean-Pierre Papin et Alain Giresse. Le programme très court du chef de l'Etat qui doit fouler le sol qataris uniquement pour quelques heures ne prévoit aucun rendez-vous officiel avec l'émir ou d'autres représentants, les politiques échangeront de rapides salutations tout au plus.

La présence d'Emmanuel Macron au Qatar indispensable ?

Le présence du président de la République dans les tribunes du stade Al Bayt ce mercredi pendant le match de l'équipe de France fait partie d'un devoir de représentation mais n'était pas indispensable. Seulement, chose promise, chose due et Emmanuel Macrons s'était engagé à assister à la demi-finale si les Bleus se hisser jusqu'à ce niveau de la compétition. D'ailleurs, le leader politique français pourrait être de retour dans les tribunes du Qatar le dimanche 18 décembre si les Bleus disputent la finale de la Coupe de monde, selon les informations de l'Equipe. A noter qu'Emmanuel Macron est amateur de football -il ne s'en est jamais caché et s'en amuse parfois dans les médias- aussi, il ne s'est pas fait prier pour assister aux matchs cruciaux de la compétition.

Une visite au Qatar tout de même politique pour Emmanuel Macron

Des ombres politiques planent tout de même sur le déplacement d'Emmanuel Macron au Qatar. Il faut dire que la visite et le match interviennent trois jours avec les révélations dans la presse du Qatargate, une affaire de corruption entre le Qatar et des membres du Parlement européen, une polémique qui s'ajoute à celles qui ternissent l'organisation de la Coupe du monde de football : le non-respect des droits humains avec des centaines de travailleurs morts pendant la construction des stades, entre autres, et les conséquences environnementales désastreuses.

Le Président ne devrait toutefois pas s'étendre sur ses sujets qui aurait dû, selon lui, être discuté au moment de l'attribution de l'organisation du Mondial soit en 2010. Quant aux sujet sur les droits humains avec les accusations sur le régime de Doha qui criminalise les relations homosexuelles, Emmanuel Macron a laissé le soin à sa ministre des Sports; Amélie Oudéa-Castera venue en visite la semaine dernière à l'occasion des quarts de finale, de tenir les discussions politiques et lobbyistes. La ministre avait d'ailleurs renoncé au port du brassard "One Love" mais s'était présentée avec un pull reprenant les couleurs arc-en-ciel de l'étendard de la communauté LGBTQ+. Amélie Oudéa-Castera avait assuré "passer un certain nombre de messages" tout en rappelant que le Qatar est "un partenaire important pour la France". Au micro de RMC et de BFM TV elle avait parlé d'une rencontre avec le représentant de l'Organisation internationale du travail pour parler des conditions de travail au Qatar, d'une rencontre avec le président du club de supporters LGBT de l'équipe de France et d'entretiens avec les autorités locales sur la promotion du sport féminin. Qu'en sera-t-il pour les éventuelles rencontres et rendez-vous du chef de l'Etat ? S'inscrira-t-il dans la lignée politique évoquée par sa ministre, à savoir "accompagner Doha dans la trajectoire engagée vers plus de respect des droits humains" ?

La visite d'Emmanuel Macron au Qatar dans le viseur de l'opposition

La visite du président de la République française au Qatar n'a pas lieu d'être aux yeux de l'opposition. Alors qu'Emmanuel Macron a pris la route de Doha ce mercredi, depuis le début de la semaine les élus de la gauche s'emportent et condamnent la décision de l'Elysée d'aller supporter sur place l'équipe de France. En cause ? Le signal d'approbation que cela peut traduire alors que la Coupe de monde est déjà accusée d'être responsable de lourdes conséquences environnementales mais surtout d'avoir bafoué les droits humains et que le Qatar est impliqué dans une affaire de corruption du Parlement européen révélée le dimanche 11 décembre. Pour toutes ces raisons, l'élu écologiste et européen Yannick Jadot a demandé solennellement au chef de l'Etat "de ne pas se rendre au Qatar".

D'autres jugent que la venue du Président montre la limite de certaines convictions politiques. "J'avais cru comprendre que la Coupe du monde n'était pas politique, mais je vois que comme toujours, Emmanuel Macron a des convictions qui sont à géométrie variable. Quand on est en huitième de finale, on est pour les droits humains, quand on est en demi-finale, les droits humains, c'est fini", a attaqué le patron des socialiste, Olivier Faure. Pourtant dans le camp marconiste on assure faire le distinguo entre le soutien sportif et les questions politiques. "Ce n'est pas parce qu'on soutient l'équipe de France qu'il y a un soutien affirmé supplémentaire au Qatar", a ainsi défendu le député Modem, Erwan Balanant auprès de RFI.