Macron au Qatar : entre sport et politique, une situation très délicate

Emmanuel Macron se rend au Qatar ce mercredi 14 décembre 2022 pour assister à la demi-finale de l'Equipe de France face au Maroc au Mondial. Sur place pour supporter les Bleus, le chef d'Etat pourrait être ramené à des sujets bien plus politiques.

Chose promise, chose due. Emmanuel Macron se rend à Doha ce mercredi 14 décembre 2022 pour assister à la demi-finale de l'équipe de France face au Maroc pour la Coupe du monde au Qatar. Ce déplacement avait été annoncé en novembre quelques jours avant le lancement officiel de la compétition, mais était conditionné à la présence des Bleus à ce stade du Mondial. L'Elysée a confirmé la venue du président de la République lundi soir, deux jours après la victoire des joueurs français face à l'Angleterre. "Il s'agit de soutenir les Bleus dans ce qui sera un moment important du sport français et de l'amitié franco-marocaine. C'est important pour le président d'être là pour soutenir les joueurs de l'équipe de France", a ajouté un conseiller présidentiel.

"Soutenir les Bleus" et rien d'autre ?

L'attrait d'Emmanuel Macron pur le foot n'est pas un secret alors quand vient l'heure de soutenir l'équipe nationale demi-finaliste de la plus grande compétition de la discipline, le chef de l'Etat ne se fait pas prier pour assister à l'événement. D'autant que par son agenda très chargé, le président de la République n'avait jusqu'à présent pas eu le temps de se déplacer auprès des Bleus, que ce soit à Clairfontaine durant la préparation de l'équipe de France ou depuis le début de la compétition. La visite d'Emmanuel Macron au Qatar a donc un seul objectif sur lequel l'Elysée insiste : supporter l'équipe de France. Le Président souhaite donc rester loin des enjeux et des questions politiques ? C'est en tout cas ce qu'il laissait entendre en novembre lorsque l'annonce de sa présence dans les tribunes pour les demi-finales avait fait polémique. Le leader politique avait alors appelé à "ne pas politiser le sport".

Attendu sur place le mercredi 14 décembre, quelques heures avant le début du match, la venue du président français pourrait être brève, organisée entre un sommet européen et un conseil avec, une nouvelle fois, les dirigeants de l'Europe. Le programme du chef d'Etat, qui n'a pas été communiqué en détail, devrait donc être pour l'essentiel tourné vers le foot et uniquement le foot. D'après les informations de l'Equipe, Emmanuel Macron pourrait être de nouveau dans les tribunes des stades qatariens le dimanche 17 décembre en cas de qualification des Bleus pour la finale de la Coupe du monde. Le journal ne précise toutefois pas si le chef de l'Etat fera un nouvel aller-retour ou s'il restera sur place durant les trois jours qui sépare les deux matchs.

Une visite au Qatar tout de même politique pour Emmanuel Macron

Si le foot est au cœur de la venue d'Emmanuel Macron au Qatar, la politique peut aussi être très présente. Les critiques sur les conséquences de l'organisation de la Coupe du monde à Doha sur l'environnement et le climat ou les polémiques sur les droits humains liées à la mort de milliers de travailleurs durant la construction des stades n'ont échappé à personne, surtout pas au chef d'Etat français qui est pourtant resté muet sur le sujet. Depuis le début de la compétition d'autres accusations ont été faites à l'encontre du gouvernement qatari notamment sur sa politique criminalisant les relations homosexuelles. Le port du brassard "One Love" par certains joueurs, rapidement abandonné, a notamment secoué les premiers jours du Mondial.

Le comportement et les discours d'Emmanuel Macron sur ses sujets seront scrutés. Certains s'interrogent sur de possibles gestes de soutien à ces différentes causes et en réponse aux politiques fustigées du Qatar, comme ils l'avaient fait lors de la visite de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, à Doha pour les quarts de finale. La ministre française était apparue sans brassard, mais avec un pull reprenant les couleurs arc-en-ciel, étendard de la communauté LGBTQ+, et avait assuré "passer un certain nombre de messages" tout en rappelant que le Qatar est "un partenaire important pour la France". Au micro de RMC et de BFM TV Amélie Oudéa-Castera avait parlé d'une rencontre avec le représentant de l'Organisation internationale du travail pour parler des conditions de travail au Qatar, d'une rencontre avec le président du club de supporters LGBT de l'équipe de France et d'entretiens avec les autorités locales sur la promotion du sport féminin. Qu'en sera-t-il pour les éventuelles rencontres et rendez-vous du chef de l'Etat ? S'inscrira-t-il dans la lignée politique évoquée par sa ministre, à savoir "accompagner Doha dans la trajectoire engagée vers plus de respect des droits humains" ?