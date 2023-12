Loi immigration : le texte voté avec les voix du RN ? Le Pen exulte

La CMP a conclu un accord sur le projet de loi immigration qui doit désormais être voté au Sénat et à l'Assemblée nationale, ce mardi 19 décembre en début de soirée. Le texte a des chances d'être adopté, les votes de la droite et du Rassemblement national semblant acquis.

L'essentiel Un accord a été conclu sur le projet de loi immigration en commission mixte paritaire, ce mardi 19 décembre. Les 14 sénateurs et députés se sont mis d'accord sur une version du texte plus dure que celle initialement avancée par le gouvernement et légèrement assouplie par rapport au texte adopté par la droite au Sénat.

Après l'accord trouvé en CMP, le projet de loi immigration doit être voté à 19 heures au Sénat et à 21h30 à l'Assemblée nationale.

La France insoumise a déposé une motion de rejet préalable aux conclusions de la CMP sur le projet de loi immigration. Les autres partis de gauche avaient annoncé le dépôt de motions de rejet en cas de CMP conclusive. Mais les chances pour les motions aboutissent semblent limitées.

La présidente du groupe du Rassemblement national à l'Assemblée, Marine Le Pen, a affirmé que son groupe votera le texte "tel qu'il sort de la CMP". Ces votes ajoutés à ceux des LR et d'une grande partie de la majorité garantissent quasiment l'adoption du texte.

La loi immigration, portée par Gérald Darmanin, s'est heurtée à un mur le 11 décembre, quand une motion de rejet a été votée à 270 voix contre 265 à l'Assemblée nationale, empêchant l'examen du texte. Depuis, Elisabeth Borne et son gouvernement tentent de convaincre les parlementaires, particulièrement LR, de soutenir un texte remanié.

18:01 - Le Modem pourrait voter contre le texte Le président du groupe MoDem a indiqué en réunion de groupe qu'il voterait contre le texte retenu en CMP. Il y aura toutefois débat au sein du groupe. De son côté, le député du Finistère Erwan Balanant a indiqué qu'il ne votera pas le texte auprès de l'AFP. "Je m'interroge sur l'intérêt d'avoir un accord qui ressemble de plus en plus à une compromission et pas un compromis" a-t-il indiqué. 17:52 - Une réunion de crise à l'Élysée à l'initiative d'Emmanuel Macron Le président de la République Emmanuel Macron vient de convoquer les ministres concernés par le projet de loi immigration ainsi que les ténors de la majorité pour une réunion en urgence à l'Élysée, ce mardi soir. 17:44 - Sacha Houlié (Renaissance) va voter contre le projet de loi Le président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale et chef de file de l'aile gauche de la Macronie Sacha Houlié a annoncé ce mardi lors de la réunion du groupe Renaissance qu'il voterait contre le texte retenu en commission mixte paritaire (CMP). 17:21 - Des ministres de la majorité menacent de démissionner Dans l'après-midi, certains ministres de l'aile gauche de la majorité ont menacé de démissionner en cas de texte trop dur d'après les informations du Figaro. Il s'agirait d'Aurélien Rousseau (Santé), Patrice Vergriete (Logement) et Sylvie Retailleau (Enseignement supérieur). Ces derniers ont fait savoir qu'ils "mettaient leur démission dans la balance" si un texte trop à droite venait à être voté en CMP. Les concessions faites par la majorité pourraient donc avoir de lourdes conséquences sur la composition du gouvernement. 17:13 - Des dizaines d'ONG dénoncent un texte "aussi inhumain que dangereux" Dans un communiqué commun, des dizaines d'ONG dont Emmaüs, Oxfam France, France Terre d'asile, la Fondation Abbé Pierre ou encore la Ligue pour les droits de l'Homme ont dénoncé la loi immigration qu'elles considèrent comme le texte "le plus régressif depuis 40 ans". "L’examen de ce texte a peu à peu fait sauter des digues, laissant le champ libre à une xénophobie aujourd’hui complètement décomplexée" ajoutent-elles appelant à rejeter le texte "aussi inhumain que dangereux pour notre Etat de droit". 16:59 - La majorité devenue "marche-pied" de l'extrême droite sur la loi immigration ? "Jamais nous n'aurions imaginé, lorsque nous avons appelé à voter Macron à deux reprises [en 2017 et 2022] pour faire barrage à l'extrême droite, qu'il pourrait en devenir le marche-pied" a lâché le premier secrétaire du PS Olivier Faure. Le socialiste dénonce une majorité qui soutient selon lui des textes trop proches de l'extrême droite. D'autres élus de gauche en font de même, à l'instar de la présidente des députés insoumis Mathilde Panot qui déplore sur X un "gouvernement Macron [qui] se fond dans le lepenisme et enfonce le pays dans les pires fantasmes racistes et xénophobes". Olivier Faure a appelé au sursaut des députés de la majorité : "J'en appelle à la conscience de chacun, les députés Renaissance, Horizons et Modem ont-ils encore la possibilité de penser par eux-mêmes ?". 16:48 - Une "victoire idéologique" dont se félicite le RN L'adoption de projet de loi immigration par la CMP est une "avancée idéologique, une victoire même idéologique du Rassemblement national" selon Marine Le Pen. Par exemple, la députée estime que la loi applique le principe de "priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales". L'élue Edwige Diaz a pour sa part déclaré que si le "texte est présenté comme tel à l'Assemblée nationale tout à l'heure, c'est grâce aux députés RN" et dit voir des "résultats significatifs" de l'influence du RN "sur des sujets qui nous semblent importants". 16:40 - "Ceux qui travaillent sont aidés, ceux qui ne travaillent ne sont pas aidés" résume Darmanin Gérald Darmanin s'est exprimé au micro de BFMTV après l'adoption du projet de loi immigration en CMP. Au sujet des prestations sociales il a assuré que "les étrangers qui travaillent ont droit aux prestations sociales" et concernant les APL il a précisé que le droit sera ouvert "trois mois après leurs arrivée". "Nous constatons que la différence des prestations sociales n'est pas selon le statut des personnes mais selon leur activité. [...] Ceux qui travaillent sont aidés, ceux qui ne travaillent ne sont pas aidés", a résumé le ministre de l'Intérieur faisant le parallèle avec le RMI, la prime d'activité ou le RSA. Et aux critiques sur un texte reprenant l'idée de "préférence nationale" du Rassemblement national, il réponse : "C'est la priorité aux travailleurs, qu'ils soient Français ou étrangers". 16:25 - L'adoption du projet de loi immigration au Parlement garantie ? L'étape de la CMP terminée, c'est désormais au Parlement que le texte doit être adopté. Le premier vote doit avoir lieu au Sénat où le texte sera adopté sans difficulté la droite étant dominante sur les bancs de la chambre haute. A l'Assemblée nationale, le texte pourrait également être voté. La majorité peut compter sur une grande partie de ses plus de 200 élus, sur la soixantaine de députés LR et sur les plus de 80 députés RN d'après les déclarations de Marine Le Pen. Malgré une opposition possible au texte au sein de l'aile gauche de la majorité et les votes contre le texte de tous les partis de gauche, le projet de loi immigration a de bonnes chances d'être adopté. 16:10 - La loi immigration dans une versions "directement inspirée des tracts du RN" La majorité "a préféré discuter avec la droite et l'extrême droite" analyse Fabien Roussel, secrétaire général du parti communiste qui juge et déplore les conséquences de ce rapprochement : "On se retrouve avec un texte directement inspiré des tracts du RN. C'est une bascule dans l'histoire de notre République". "Les députés de la majorité qui se disent progressistes vont devoir faire en sorte que la loi ne passe pas", a-t-il encore ajouté. 15:55 - Le RN votera le projet de loi immigration conclu en CMP Marine Le Pen a annoncé que les députés du Rassemblement national vont "voter le texte" sur le projet de loi immigration "tel qu'il ressort de la Commission mixte paritaire. La présidente du parti d'extrême droite à l'Assemblée nationale a salué, comme Jordan Bardella comme plus tôt dans la matinée, une "victoire idéologique". 15:47 - Un accord conclu sur le projet de loi immigration Les députés et sénateurs de la CMP sont parvenus à un accord sur le projet de loi immigration selon des sources parlementaires à l'AFP. "Un accord est trouvé par le Parlement sur le texte immigration" a déclaré Gérald Darmanin. 14:16 - Les mesures de régularisation au cas par cas adoptées en CMP L'article concernant les mesures de régularisation au cas pas cas des étrangers sans-papiers travaillant dans les métiers en tension a été voté par les membres de la commission mixte paritaire selon plusieurs sources parlementaires auprès de l'AFP. Selon les sources du Parisien la version adoptée serait proche de celle du Sénat, donc plus dure que celle initialement prévue par le gouvernement. Les préfets auraient notamment un pouvoir décisionnaire dans la régularisation des demandeurs travaillant dans des secteurs qui peinent à recruter. 14:03 - "La quasi totalité des articles votés par la droite au Sénat ont été rétablies" se félicite Olivier Marleix Les discussions ont toujours cours à la CMP, mais le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale a d'ores et déjà annoncé en conférence de presse que "la quasi totalité des articles votés par la droite au Sénat ont été rétablies en Commission mixte paritaire". Le député a notamment énuméré le "durcissement du regroupement familial, de l'accès à la nationalité [...] la déchéance de nationalité pour les binationaux qui commettraient un homicide sur les forces de l'ordre". 13:42 - Quels articles du projet de loi immigration ont été votés en CMP ? La CMP a voté le principe de quotas d'immigration pluriannuels définis au Parlement et d'un débat annuel sur le sujet, comme le souhaitait LR, ou encore la création d'un délit de séjour irrégulier puni d'une amende. Ce matin, depuis la reprise de la CMP d'autres articles ont été votés, notamment ceux concernant la restriction du droit du sol : la nécessité pour un enfant né en France de parents étrangers de manifester sa volonté d'acquérir la nationalité française entre 16 et 18 ans et la possibilité de retirer la nationalité française les délinquants condamnés à une peine d'au moins 6 mois de prison rapporte une journaliste de franceinfo.

Cheval de bataille de Gérald Darmanin, le projet de loi immigration fait couler beaucoup d'encre. Annoncé, repensé, puis repoussé, il a finalement entamé le parcours législatif à l'automne 2023. Et là encore, le projet de loi suit un chemin mouvementé. Après une semaine de débats au Sénat, le texte du ministre de l'Intérieur - présenté comme un compromis entre une politique d'immigration plus ferme et de meilleures mesures d'intégration - a été adopté dans une version nettement durcie sous l'impulsion de la droite qui jugeait le projet initial trop laxiste.

La droite satisfaite du projet de loi modifié, c'est la gauche et l'aide gauche de la majorité qui ont œuvré en commission des Lois à l'assouplissement du texte et la suppression de nombreuses décisions du Sénat. Résultat des courses : le projet de loi est arrivé dans une version à peine plus dure qu'au départ, qui ne satisfait ni la droite, ni la gauche et dont l'adoption par l'Assemblée nationale était loin d'être garantie. Résultat des courses, la motion de rejet à l'initiative des écologistes a été adoptée par l'Assemblée nationale le lundi 11 décembre. Le projet de loi immigration a donc été rejeté à 270 voix contre 265, un camouflet pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le gouvernement. Désormais, le texte sera réexaminé en commission mixte paritaire (CMP), la réunion de 7 députés et 7 sénateurs. Cette CMP se réunira le lundi 18 décembre 2023 à 17h à l'Assemblée nationale.

A la genèse du projet de loi immigration se trouve la volonté d'avoir "une immigration choisie" selon les mots du ministre de l'Intérieur lorsqu'il a défendu son projet pour la première fois en février 2023. L'idée est de procéder plus facilement à des exclusions, à délivrer moins mais mieux les titres de séjour et mieux accueillir les étrangers en situation régulière. Concrètement, où en est le texte et que prévoit-il ?

Que retenir du projet de loi ?

Des règles pour faciliter les expulsions de certains étrangers

C'est le sujet phare du projet de loi immigration : mieux contrôler la présence des étrangers sur le territoire, notamment les étrangers délinquants. A son arrivée à l'Assemblée nationale, le texte prévoit la possibilité d'expulser les étrangers condamnés pour des crimes punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et les individus constituant des "menaces graves à l'ordre public". Dans ces cas, les expulsions seront même possibles pour les personnes arrivées en France avant l'âge de 13 ans. Le Sénat a abaissé le curseur aux étrangers condamnés à 3 ans de prison, mais la mesure a été supprimée en commission des Lois. En revanche, les sénateurs sont parvenus à ajouter au projet de loi la légalisation des expulsions des étrangers condamnés pour des violences intrafamiliales ou commises à l'encontre d'un élu.

En plus des expulsions, ce sont les conditions pour prononcer des obligations de quitter le territoire français (OQTF) qui ont été assouplies. Le texte initial prévoyait de lever toutes les protections empêchant le recours à une OQTF à l'encontre des étrangers considérés comme "une menace grave pour l'ordre public". Mais le Sénat a levé cette dernière condition sur la menace à l'ordre public, supprimant ainsi toutes les protections contre une OQTF. Seuls les mineurs peuvent encore être protégés contre cette procédure d'expulsion selon le texte actuel. Au sujet des mineurs, le projet de loi prévoit également l'interdiction de placer des étrangers mineurs de moins de 18 ans dans des centres de rétention.

Le Sénat voulait aller jusqu'à délivrer des OQTF aux demandeurs d'asile déboutés, mais la mesure a été supprimée par les députés. A noter que ces OQTF, une fois délivrées, obligent l'individu à quitter la France par ses propres moyens sous un délai de 30 jours avant que l'expulsion ne soit, théoriquement, exécutée. Quant aux recours contre ces décisions, ils sont limités à quatre par le nouveau projet de loi, contre douze aujourd'hui.

Régularisation par le travail et obtention de titres de séjour

Une "immigration choisie" passe par une délivrance sélective des titres de séjour. Sur ce point, le projet de loi prévoit plusieurs mesures dont certaines censées faciliter la régularisation de certains étrangers, à commencer par ceux qui travaillent dans les métiers dits "en tension" : un point clivant du texte. Cette mesure est toujours prévue bien que durcie par le Sénat. Elle permet des régularisations "exceptionnelles" - et non automatiques - après vérification par le préfet pour des étrangers ayant travaillé huit mois sur les 24 derniers dans des métiers "en tension". En plus de ces métiers, d'autres professions pourraient permettre aux étrangers hautement diplômés dans certaines disciplines d'obtenir un titre de séjour "talent" valable quatre ans, notamment dans le domaine médical.

Le texte prévoit également l'attribution de titres de séjour aux étrangers victimes de "marchand de sommeil" qui ont déposé plainte ainsi qu'aux sans-papiers victimes de conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine. Toutefois, dans certains cas l'accès au titre de séjour a été durci, notamment pour les étudiants étrangers qui devront, si le texte est voté en l'état, justifier le "sérieux de leur étude" pour renouveler leur titre chaque année.

Pour délivrer mieux et plus rapidement ces titres de séjour, le projet de loi prévoit une réforme et une décentralisation de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), la juridiction administrative qui examine les recours des demandeurs d'asile déboutés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), avec l'ouverture d'antennes en région. Et les décisions doivent être prises par un juge unique et non plus un collège de trois juges. Selon le texte, les demandes d'asile doivent également être facilitées par un accompagnement entre les différentes administrations grâce aux pôles territoriaux "France asile".

Un accès plus difficile aux aides sociales et au regroupement familial ?

Les mesures d'accès aux aides sociales pour les étrangers se sont nettement durcies après le passage du texte devant le Sénat, mais nombre des modifications sénatoriales ont été supprimées en commission des Lois :

La suppression de l'aide médicale d'Etat (AME) et son remplacement par l'aide médicale d'urgence (AMU) donnant accès à une liste réduite de soins et contre le paiement d'un forfait annuel ;

L'allongement de la durée de séjour régulier en France à cinq ans contre six mois pour pouvoir être éligible à certaines aides sociales ;

La suppression de l'accès à un hébergement d'urgence pour les étrangers visés par une OQTF ;

L'allongement de la durée de séjour régulier en France, l'ajout de conditions de revenus réguliers et à un certain niveau, l'obligation d'avoir une assurance maladie et celle de maitriser la langue française pour pouvoir demander un regroupement familial. Sur ce point seuls l'allongement de la durée de séjour et les conditions de revenus ont été supprimées, mais l'obligation de présenter des casiers judiciaires vierges a été ajoutée.

Un accès durci à la nationalité française

Le Sénat dans la même logique a voulu compliquer la naturalisation des étrangers et il a conditionné l'obtention de la nationalité française à un allongement de la durée de mariage requise (5 ans au lieu de 4) ou un allongement de la durée de résidence (10 ans contre 5). Il a aussi décidé la suppression du droit du sol pour les enfants nés en France de deux parents étrangers. Mais toutes ces mesures ont été supprimées en commissions des Lois.

Reste que sénateurs et députés ont été d'accord pour durcir l'obtention de la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte : les deux parents étrangers d'un enfant né à Mayotte doivent prouver une durée de résidence en France plus longue pour que leur progéniture soit naturalisée. Le texte prévoit aussi la limitation du regroupement familial à la seule famille nucléaire, c'est-à-dire les parents et les enfants mineurs.