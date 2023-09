Pourquoi Martine Aubry est-elle visée par une plainte pour corruption ?

Martine Aubry, maire de Lille, est visée par une enquête préliminaire pour corruption et prise illégale d'intérêt. Elle est accusée d'avoir offert un emploi municipal à une championne de boxe en échange de son soutien lors des élections municipales de 2020.

Martine Aubry, maire PS de Lille, est visée par une enquête préliminaire pour corruption et prise illégale d'intérêt, après un signalement de son opposante LREM Violette Spillebout. Violette Spillebout dénonce un "achat de voix" lors des dernières élections municipales et assure avoir "un dossier solide".

Selon France Bleu Nord, Licia Boudersa, championne du monde de boxe, aurait été approchée par Violette Spillebout avant les élections municipales de 2020. Mais elle a finalement soutenu publiquement Martine Aubry, qui lui a ensuite proposé un emploi municipal. Licia Boudersa a en effet été embauchée à la mairie de Lille le 16 mars 2020, au lendemain du premier tour des élections. Voici la vidéo où cette championne de boxe avait officialisé ce soutien :

La figure sportive lilloise y déclarait : "Moi, aujourd'hui, je soutiens Martine Aubry parce qu'elle m'a toujours soutenue. Elle croit en la jeunesse lilloise ! Voilà, je la soutiens et je crois en elle." Cependant, avec cette enquête préliminaire ouverte, la justice va tenter de savoir si ce soutien n'a pas été conditionné par la promesse d'un poste d'employée municipale en tant qu'animatrice sportive.

Une soutien publique précieux au cœur d'une élection indécise

Martine Aubry a été réélue en 2020 avec 227 voix d'avance. Cette victoire a été confirmée par le tribunal administratif de Lille en mars 2021, qui a estimé que le résultat proclamé était "conforme à la volonté des électeurs lillois". L'entourage de Martine Aubry assure auprès de Franceinfo qu'"il n'y a rien de nouveau dans ce dossier" et que la maire "s'en fout".

Pourtant, BFMTV a révélé que des SMS auraient attiré l'attention des enquêteurs. Dans une discussion à propos de son futur soutien pour les municipales, Licia Boudersa s'était ainsi exprimé : "Moi, je m'en fous complètement de la politique, mon intérêt est personnel. Aujourd'hui, je suis au chômage. Donc, je n'ai pas à être jugé par qui que ce soit. La politique détruit des familles et des amis, par choix. Moi je n'ai fait aucun choix, mais j'ai toujours dit que je serais avec la personne qui me trouvera du travail."

"Aucune inquiétude" selon la mairie de Lille

Des propos qui pourraient jeter un doute sur la défense de Martine Aubry. D’autant plus qu'au moment où Licia Boudersa a débuté un CDD d'un an pour la mairie, le premier confinement est décrété. Le syndicat CFDT avait alors signalé le fait que la championne était embauchée alors qu'elle était alors bloquée en Algérie à cause du confinement. Une situation qui ne l'a pas empêchée d'être rémunérée par la mairie de Martine Aubry.

Les services de la mairie de Lille indiquent que Licia Boudersa avait déjà eu dix contrats de travail avec la municipalité, entre 2011 et 2020, en tant qu'animatrice sportive. Selon eux, "aucune inquiétude" pour Martine Aubry car le contrat de travail en question de la championne de boxe a été "examiné et validé de façon très claire par la Commission nationale des comptes de campagne d'une part, et le tribunal administratif de Lille d'autre part".