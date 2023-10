Nicolas Sarkozy mis en examen et soupçonné d'avoir acheter le silence d'un témoin sur le financement libyen

Nicolas Sarkozy est à nouveau mis en examen dans l'affaire des financements libyens, plus précisément pour des soupons de subordination de témoin et pour avoir acheter le silence de l'homme d'affaire Ziad Takieddine.

La justice a pris sa décision : Nicolas Sarkozy est doublement mis en examen après la rétractation de Ziad Takieddine dans l'affaire des financements libyens. Deux chefs sont retenus contre l'ancien président de la République : "recel de subordination de témoin" sur Ziad Takieddine et "association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie au jugement en bande organisée". Pour ce dernier chef, l'ancien politique est également placé sous le régime de témoin assisté.

Pendant trois jours consécutifs, le chef de l'Etat a été entendu sur cette affaire en lien étroit avec celles des financements libyens pour laquelle il doit être jugé en 2025. Cette fois, c'est la possible pression exercée par Nicolas Sarkozy et ses proches sur le témoin et homme d'affaires Ziad Takieddine qui est au cœur des interrogations des juges. L'homme d'affaires libanais assurait en 2016 que le politique français avait fait financer une partie de sa campagne présidentielle de 2007 par le pouvoir libyen. Une déclaration qui porte sur les 50 millions arrivés mystérieusement dans les fonds de campagne du candidat de la droite. Mais l'individu change de version en 2020 et assure que Nicolas Sarkozy est étranger aux échanges financiers. "Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle. Je le dis haut et fort. Le juge a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis ou que j'ai toujours dits", avait-il déclaré auprès de Paris Match et BFMTV.

Un changement de position et de tons qui interrogent et justifient l'ouverture d'une enquête. Les juges soupçonnent une subordination de témoin. L'enquête a finalement révélé que huit personnes proches de l'ancien chef de l'Etat ont proposé de l'argent Ziad Takieddine en échange de son silence, le montant proposé est estimé aux environs des 608.000 euros. Entendu et interrogé sur ces agissements, Nicolas Sarkozy nie en bloc. Il assure que ses proches ne sont pas mêlés à cette histoire.