Macron à la COP28 : un discours sur le climat et des tractations sur la guerre à Gaza

Emmanuel Macron doit plaider diverses mesures à la COP28 de Dubaï, vendredi 1er décembre. Sur la scène internationale, le président de la République est perçu comme un écolo offensif, image qui tranche avec ses actions en France.

Avec son image de leader sur les questions écologistes, à l'international, Emmanuel Macron doit plaider plusieurs mesures à la COP28 de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Présent à la conférence pour le climat le vendredi 1er et le samedi 2 décembre, le président de la République veut aborder plusieurs questions, lors d'une prise de parole en plénière et d'un moment d'échange bilatéral. Sa prise de parole est attendue aux alentours de 15h30 heure de Paris, vendredi 1er décembre. Parmi les sujets à évoquer, l'accélération de la sortie des énergies fossiles et du charbon en particulier, le triplement des énergies renouvelables et de la capacité nucléaire dans le monde, la préservation de la biodiversité, la planification écologique… Il devra aussi rappeler l'importance de la finance climatique car "aucun pays ne doit choisir entre la lutte contre la pauvreté et le combat pour le climat".

Un double discours ?

Si le chef de l'Etat peine à convaincre les Français sur les questions environnementales par le peu d'actions concrètes menées, il reste l'un des chefs d'État les plus offensifs sur le sujet à l'international. À la fin du sommet atone sur la question climatique de New Delhi, en Inde, le 10 septembre dernier, il avait confié : "Je suis pour ma part très préoccupé de l'esprit qui commence à régner, y compris d'ailleurs au sein des membres du G20 (…). J'alerte tout le monde, nous n'y sommes pas." Il y a deux ans, il assurait déjà qu' "on est en train de perdre la bataille", après la signature de l'accord de Paris à la COP21.

Des discussions sur la situation à Gaza

Dans les coulisses de la COP28, des discussions sur la guerre qui oppose Israël et le Hamas devraient devraient être organisées. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec plusieurs chefs d'État influents du Moyen-Orient, dont le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président Égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Et après son passage à Dubaï pour la conférence mondiale sur le climat, Emmanuel Macron se rendra à Qatar où il doit rencontrer des dirigeants du Moyen-Orient, samedi 2 décembre, a annoncé l'Élysée. Le président s'entretiendra avec l'émir du Qatar, pays médiateur du conflit entre Israël et le Hamas.

Le chef d'Etat français devrait pousser sur la question de la libération des otages, alors que quatre Français sont toujours portés disparus depuis le début de la guerre le 7 octobre. Au programme également, le président devrait évoquer une éventuelle prolongation de la trêve à Gaza pour instaurer un cessez-le-feu plus durable et reprendre les discussions à propos d'une solution à deux Etats, israélien et palestinien.