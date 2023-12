Menace terroriste : Darmanin appelle à une "extrême vigilance" pendant les fêtes et demande la protection des lieux de cultes

Le ministre de l'Intérieur a adressé un message d'alerte aux préfets, insistant sur la nécessité d'une "extrême vigilance" face à la menace terroriste.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a adressé vendredi un message d'alerte et de précaution à tous les préfets de France, les appelant à maintenir une "extrême vigilance" face à la menace terroriste toujours présente, particulièrement durant les périodes festives de Noël et de l'Épiphanie. Ce message, divulgué par BFMTV, rappelle la gravité du contexte sécuritaire actuel en France.

Dans un télégramme officiel, le ministre a explicitement demandé aux préfets de veiller à la sécurité des citoyens, en mettant l'accent sur la protection des lieux de culte durant cette période sensible. Gérald Darmanin a insisté sur une "présence systématique" des forces de l'ordre aux abords de ces sites, particulièrement aux heures clés des offices et rassemblements religieux. Il a souligné l'importance d'une vigilance accrue et d'une présence policière visible, notamment lors des célébrations de Noël les 24 et 25 décembre, observées par les catholiques, protestants et une partie des orthodoxes.

Le niveau "urgence attentat" activé depuis octobre

Les célébrations liées à l'Épiphanie, fêtée par les catholiques les 6 et 7 janvier, et par une partie des orthodoxes le 19 janvier, sont aussi ciblées. Cette mesure préventive fait suite à plusieurs mois de tensions sécuritaires en France, marquées notamment par l'activation du niveau "urgence attentat" du dispositif Vigipirate depuis le 13 octobre. Cette décision a été prise à la suite du tragique assassinat de Dominique Bernard, un professeur de français dans un lycée d'Arras, poignardé par un ancien élève radicalisé. La France se trouve ainsi dans un état de vigilance maximale, confrontée à une menace terroriste persistante.

Le contexte international actuel, notamment marqué par les tensions entre Israël et le Hamas, contribue à cet état de vigilance. En demandant une surveillance accrue et visible, le ministre vise à dissuader toute tentative d'attaque et à rassurer les fidèles qui se rassembleront pour les célébrations.