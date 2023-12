Loi immigration : une manifestation réunit un millier de personnes à Paris, des défilés à Rennes et Bordeaux

Plusieurs manifestations ont eu lieu en France ces derniers jours contre la loi immigration. A Paris, environ 1000 personnes étaient rassemblées vendredi.

Des manifestations se sont déroulées vendredi 22 décembre dans plusieurs villes françaises, notamment à Paris, Bordeaux, et Rennes, pour protester contre le projet de loi sur l'immigration récemment adopté. Cette loi, jugée raciste et xénophobe par ses détracteurs, a suscité une mobilisation significative, rassemblant un large éventail de participants, des sans-papiers aux étudiants, en passant par des syndicats et des associations.

À Paris, environ un millier de personnes ont défilé de la place de la République à la place du Châtelet, scandant des slogans tels que "Au cas par cas, on n'en veut pas, régularisation de tous les sans-papiers" ou "Personne n'est illégal". Les manifestants ont clairement exprimé leur opposition au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, avec des chants comme "Darmanin ne fera pas sa loi". La préfecture de police a confirmé la présence d'environ 1100 personnes dans la capitale.

Les revendications portaient sur le retrait total du projet de loi, critiqué pour ses dispositions sur les prestations sociales pour les étrangers, les quotas migratoires, la remise en question de l'automaticité du droit du sol, et la réinstauration d'un "délit de séjour irrégulier". Selon Ahamada Siby, porte-parole du collectif des sans-papiers de Montreuil, "cette loi raciste criminalise les sans-papiers". Pauline Lebaron, cosecrétaire générale de l'Union étudiante, a souligné la nécessité de se tenir aux côtés des sans-papiers, particulièrement pour les étudiants étrangers extracommunautaires.

Bordeaux, Rennes, Toulouse, Nancy...

À Bordeaux, l'atmosphère était similaire avec plusieurs centaines de manifestants, dont de nombreux étudiants et retraités, arpentant le centre-ville en scandant des slogans tels que "Régularisation des sans-papiers" ou "De l'air, ouvrez les frontières". A Rennes, la manifestation contre la loi immigration avait aussi rassemblé entre 1800 et 2500 personnes mercredi. Des manifestations se sont également tenues dans d'autres villes, comme Toulouse et Nancy.

Cette semaine, la CGT a appelé à la "désobéissance civile" face à cette loi, considérée comme une remise en question des principes républicains d'égalité et de solidarité. En outre, 45 associations et syndicats ont lancé un appel à Emmanuel Macron, lui demandant de ne pas promulguer la loi. Ces organisations, ainsi que les 32 départements dirigés par la gauche, ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas certaines des mesures prévues par la loi.

Malgré les critiques, le président Emmanuel Macron a défendu la loi lors d'une interview sur France 5, assurant que les Français " attendaient " ce texte. Il a nié toute inspiration d'extrême droite dans l'élaboration de la loi.