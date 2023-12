Loi immigration : Cantona, Ernaux, Calamy et 150 personnalités lancent un appel à Macron

Ce jeudi, plus de 150 personnalités demandent au chef de l'Etat de ne pas promulguer la loi immigration qui "fracture les fondements de la République". Emmanuel Macron défend son texte bec et ongles.

En direct

10:17 - François Hollande très dur avec Emmanuel Macron L'ancien chef de l'Etat, invité de France Inter, a eu des mots très durs à l'antenne à l'endroit de son ancien ministre, fustigeant la loi immigration : Selon lui, "il y a aujourd’hui une division profonde" du pays, "une montée des peurs, du populisme, de tout ce qui peut être une forme de droitisation, en pensant que la fermeté, qui est nécessaire, peut être une solution à tous les sujets". François Hollande a dénoncé "un texte écrit par les LR, sous la dictée du Rassemblement national", qui "accentue la pauvreté dans ce pays" et qui "ne lutte pas contre l’immigration irrégulière". Interrogé sur l'orientation politique du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, il a répondu : "Je ne suis pas responsable de l’évolution du président. Il a commencé au centre gauche et finit pas avaliser un texte de la droite dure. Ill n’y a pas de direction, il n’y a pas de cohérence". A Élisabeth Borne, qui a estimé hier que François lui-même instauré des distinctions entre Français et étrangers sur la prime Activités, il a répondu : "C’est à la fois faux juridiquement et fallacieux politiquement"

09:05 - La CGT appelle à la "désobéissance civile" Invitée ce jeudi sur RMC, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, a fait savoir que son organisation syndicale allait s'opposer à la loi immigration. Selon elle, Emmanuel Macron "s’enferre dans un naufrage politique et moral". "Le Titanic avait commencé à couler avec la réforme des retraites, là on touche e fond avec cette loi, qui incarne l’alliance du monde de l’argent et de l’idéologie xénophobe", a-t-elle jugé. Sophie Binet souhaite une "multiplication des résistances" à ce texte. "La CGT veut faire en sorte qu’il y ait des initiatives d’ampleur pour mobiliser ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette France lepénisée", a-t-elle indiqué, avec probablement des manifestations prochainement. "Quand on s’inscrit dans le logiciel de l’extrême droite, on fait croire que l’immigration est la source de l’insécurité. L’immigration est une richesse, 20% des emplois en Île-de-France sont occupés par des étrangers. Et sans eux, les hôpitaux ne tourneraient pas", a-t-elle ajouté.

08:45 - Eric Ciotti se moque des élus de gauche qui ne veulent pas appliquer la loi Interrogé ce matin sur France Inter, le président de LR a défendu la légitimité des élus du Rassemblement national. "J’ai entendu qu’on ne compterait pas les voix du RN, c’est un déni de démocratie insupportable, un député représente la Nation tout entière, sa voix n’a pas à avoir de distinction, qu’elle soit de la NUPES ou du RN. Est-ce qu’il y aurait des députés de seconde zone ?", s'est-il agacé, avant de d'ironiser sur le refus des 32 départements de gauche d’appliquer certaines mesures de la loi : "On est dans une République bananière ? Il y aurait des petits roitelets locaux qui décideraient de ne plus appliquer les lois de la République ? C'est de la sédition. Tout ça, c'est de la communication", a-t-il jugé.

08:40 - Le Conseil constitutionnel va revoir plusieurs points de la loi Le Conseil constitutionnel a été saisi pour statuer sur la validité de ces mesures en suspens et pourrait supprimer totalement certaines d'entre elles. Voici ce que l'on sait déjà des doutes concernant certaines dispositions : Lire l'article Ce que le Conseil constitutionnel peut supprimer dans la loi immigration

08:28 - Plus de 150 personnalités signent une tribune appelant le président à renoncer à cette loi Ce jeudi, le journal L'Humanité publie la tribune de syndicalistes, intellectuels, sportifs et artistes, qui demandent au président à ne pas promulguer la loi. "À la dernière élection présidentielle, des millions de voix se sont reportées sur Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage à Marine Le Pen. 'Ce vote m’oblige', avait assuré le président élu. La loi immigration, véritable marchepied à l’idéologie nationaliste de l’extrême droite, est une trahison de cet engagement solennel pris devant les Français", écrivent-ils, ajoutant : "Cette loi de haine et de division fait peser une lourde menace sur le sort de nos semblables, étrangers ou immigrés, donc sur la cohésion de notre société. Elle ouvre la voie au pire. Face à ce danger, nous, citoyennes et citoyens soucieux du vivre-ensemble, appelons le chef de l’État à se ressaisir. Ne promulguez pas ce texte de tous les dangers !".

20/12/23 - 23:35 - "Où est la vigie, la lumière française ?", demande Benoît Hamon - FIN DU DIRECT - Benoît Hamon était l'invité du 19/20 info de franceinfo, mercredi 20 décembre. À propos de la loi immigration et de la montée de l'extrême droite en Europe, il s'est interrogé : "Où est la vigie, où est la lumière française ? Voir à ce point comment l’étoile Macron s’est éteinte, […] comme dirigeant d’une ONG attaché aux principes qui sont ceux de la République, je suis profondément inquiet", a-t-il conclu. Il est directeur général de l’association Singa.

20/12/23 - 23:10 - Amnesty International alerte sur le franchissement de "lignes rouges gravissimes" Sur X, anciennement Twitter, Amnesty International France alerte, mercredi 20 décembre : "Avec cette loi, le gouvernement restera dans l’histoire comme celui qui a franchi des lignes rouges gravissimes contre les personnes exilées". L'ONG dénonce la réduction des aides sociales et des hébergements d’urgence, l'accès réduit au regroupement familial, la restauration du délit de séjour irrégulier, la suppression de la collégialité des juges à la CNDA.

20/12/23 - 22:45 - Une pétition pour demander au président de ne pas promulguer la loi Une pétition a été mise en ligne par L'Humanité, mercredi 20 décembre, après l'interview d'Emmanuel Macron dans C à vous. Intitulée "Ne promulguez pas la loi immigration", elle rassemble plusieurs hommes et femmes politiques, mais aussi des acteurs du monde culturel. Martine Aubry, Manuel Bompard, Annie Ernaux, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon ou encore Alice Zeniter figurent parmi les signataires.