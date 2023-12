Affaire Business France : pourquoi Muriel Pénicaud est-elle mise en examen ?

L'ancienne ministre du Travail est mise en examen pour complicité de favoritisme concernant l'enquête sur une soirée organisée en 2016 à Las Vegas.

Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, est mise en examen dans le cadre de l'affaire appelée "Business France". Les faits remontent au mois de janvier 2016. La femme politique était alors directrice générale de l'organisme public de promotion de l'économie française à l'étranger. A l'époque, Emmanuel Macron était ministre de l'Economie. Il s'était alors rendu à Las Vegas, dans le cadre du Consumer Electronics Show, un salon qui abrite les plus grandes innovations technologiques du moment. L'objectif était d'y rencontrer plusieurs centaines d'entrepreneurs français. Ce déplacement et ces rencontres auraient coûté environ 300 000 euros. L'opération a été confiée à l'agence Havas, sans mise en concurrence, alors que c'est pourtant obligatoire sur les marchés publics. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête un an plus tard, après un rapport de l'Inspection Générale des finances. Muriel Pénicaud était d'abord placée sous le statut de témoin assisté. "Huit ans plus tard, de nouveaux juges d'instruction semblent d'un avis différent. Je le regrette", a-t-elle affirmé.

"Rien" à se reprocher

En effet, les juges avaient annoncé la fin des investigations en 2019, mais des recours procéduraux ont eu lieu depuis. Ce samedi 23 décembre, l'ancienne ministre du travail a assuré n'avoir "rien" à "se reprocher". "Mon intégrité est totale, je suis sereine, j'ai la conscience tranquille", a-t-elle dit dans un message transmis à l'AFP. "Depuis le début de cette affaire, j'ai été mise hors de cause par un rapport d'audit, l'Inspection générale des finances, trois juges d'instruction, le procureur, la Cour d'appel de Paris, la Cour des comptes", a-t-elle détaillé.