Loi immigration : 5000 soignants demandent à Emmanuel Macron de "ne pas promulguer" le texte

Dans une tribune transmise à l'AFP, plus de 5000 professionnels de santé et 50 organisations demandent le retrait de la loi immigration, qu'ils jugent "mortifère pour la santé publique".

Plus de 5000 soignants et plus de 50 organisations ont transmis une tribune à l'AFP, ce samedi 23 décembre. Ils demandent "solennellement" à Emmanuel Macron de "ne pas promulguer" le texte. Selon eux, celui-ci "remet gravement en cause notre modèle de santé humaniste". Plusieurs soignants renommés font partie des signataires : Julie Chastang, secrétaire générale de l'Union syndicale des médecins de centre de santé, Pierre Schwob-Tellier, coprésident du collectif Inter Urgences, Antoine Pélissolo, psychiatre et secrétaire général du Parti Socialiste, ou encore Christèle Gras-Le Guen, représentante de la société française de pédiatrie.

Un risque d'augmentation des "maladies infectieuses"

Ces soignants remettent, entre autres, en cause les nouvelles conditions nécessaires pour bénéficier des aides sociales : "la suspension de la prise en charge médicale pour les demandeurs d'asile déboutés" risque, selon eux, "d'augmenter les urgences médicales" et de contribuer à la propagation de "maladies infectieuses". Plus largement, ils estiment que cette nouvelle loi est "contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant", concernant la mesure de "limitation du regroupement familial et la limitation des hébergements d'urgence". Enfin, les soignants s'interrogent : "comment concevoir humainement que l'on attire en France des médecins, au détriment de leur pays d'origine, tout en refusant de soigner les malades de ces mêmes pays ?"