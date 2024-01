Que faut-il retenir des voeux d'Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a pris la parole depuis l'Elysée ce dimanche 31 décembre pour une allocution de 13 minutes dans laquelle il a promis de faire de 2024 une "année de détermination"

Dans son allocution télévisée de la Saint-Sylvestre, le président Emmanuel Macron a promis de faire de 2024 une "année de détermination". S'adressant aux Français depuis le jardin de l'Élysée, devant les drapeaux des nations olympiques, il a mis l'accent sur l'importance de "continuer à agir" malgré les défis rencontrés, soulignant les moments forts à venir en 2024 comme les Jeux olympiques et la réouverture de Notre-Dame.

Le chef de l'Etat n'a en revanche pas précisé les contours du mystérieux "rendez-vous avec la Nation" annoncé pour janvier, pas plus qu'il n'a évoqué un possible remaniement gouvernemental que beaucoup dans son camp attendent, voire espèrent, pour mi-janvier.

Quant au "nouveau cap" évoqué avant Noël, il est en fait le même depuis bientôt sept ans qu'il dirige la France, a-t-il dit : la rendre "plus forte et plus juste", pour "libérer, protéger, unir". Cela à travers "le réarmement économique", "le réarmement de l'Etat et de nos services publics", auxquels le président, qui s'insurge régulièrement contre un processus de "décivilisation" à l'oeuvre selon lui, veut désormais ajouter un "réarmement civique" autour de l'école.

"J'aurai l'occasion dans les semaines qui viennent de vous dire comment notre Nation relèvera ces défis", a-t-il glissé pour entretenir le suspense sur ce rendez-vous qui pourrait en réalité être une succession de "moments" en janvier, d'après son entourage.

Les enjeux de 2024

Macron a reconnu les difficultés de son second mandat sans majorité absolue à l'Assemblée nationale et a assumé les choix controversés pris. Il a notamment rappelé les réformes entreprises, y compris celles qui ont divisé, comme la loi sur l'immigration et la réforme des retraites, affirmant sa position orientée vers l'action plutôt que les calculs électoraux.

Plusieurs autres réformes sont attendues en 2024, notamment sur la fin de vie et l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. 2024 s'annonce aussi comme une année riche pour la France, avec les Jeux olympiques et paralympiques, la réouverture de Notre-Dame, le 80e anniversaire du Débarquement allié, et les élections européennes.

Le chef de l'Etat a également évoqué les tensions internationales, notamment la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas, promettant de continuer à soutenir Kiev et de ne pas oublier les otages à Gaza.

La perspective européenne

Les élections européennes de juin 2024 ont été identifiées comme un moment décisif. Macron a souligné l'importance de faire des choix : "continuer l'Europe ou la bloquer", "poursuivre la transition écologique et productive ou revenir en arrière", "affirmer la force de nos démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos". Il a également rendu hommage à Jacques Delors, soulignant l'importance de son héritage pour l'avenir de l'Europe.

"L'année 2024 doit avant tout être une année de détermination. Agir, agir encore, dans l'intérêt de la Nation", a-t-il martelé. "Pour l'école", pour "une République plus forte", pour "atteindre notre ambition du plein emploi", a-t-il énuméré, même s'il a dit comprendre "les impatiences", et les "partager".