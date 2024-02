Remaniement : le casting ne convainc pas, Belloubet et Kasbarian suscitent critiques et colère

Le gouvernement de Gabriel Attal est enfin au complet après un mois d'attente. Les ministres nommés ne suscitent toutefois pas l'engouement au contraire l'arrivée de Nicole Belloubet à l'Education ou celle de Guillaume Kasbarian au Logement font vivement réagir.

08:47 - LFI satisfaite du départ d'Oudéa-Castéra, sceptique après l'arrivée de Belloubet La départ d'Amélie Oudéa-Castéra est le seul bon point du remaniement selon Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise. "C'était difficile de trouver pire" que l'ex-ministre de l'Education et "c'est une bonne nouvelle qu'elle quitte ses fonctions" estime-t-il. Toutefois il remarque que "quand on ment on ne peut pas être ministre de l'Education, mais on peut être ministre de la Jeunesse et des Sports" dans le gouvernement de Gabriel Attal et sous Emmanuel Macron, "je trouve ça surprenant". Quant à l'arrivée de Nicole Belloubet elle interroge l'insoumis qui pointe l'"incohérence" de la nouvelle ministre qui "défendait la réforme du collège de François Hollande" et qui "aujourd'hui prête à défendre" la politique du gouvernement Attal contradictoire avec ses précédentes positions.

08:36 - Manuel Bompard regrette "un attelage bringuebalant" au gouvernement "Je suis inquiet pour mon pays" a déclaré le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, sur franceinfo ce vendredi matin, disant voir un "attelage bringuebalant" composé le nouveau gouvernement de Gabriel Attal.

08:29 - "Un remaniement pour pas grand chose" d'après Manon Aubry "C'est un remaniement pour pas grand chose" qui a eu lieu aux yeux de Manon Aubry, tête de liste de La France insoumise pour les élections européennes. Invitée de franceinfo, l'eurodéputée compare le gouvernement à "la maison des horreurs". "Si on prend monsieur Kasbarian, qui est le nouveau ministre du Logement, c'est lui qui a criminalisé les sans-abris qui occupent des logements vacants" a-t-elle ajouté critiquant le côté droitier du gouvernement.

08:20 - Satisfecit pour le MoDem après le remaniement "Il n'y avait pas esprit de marchandage. De toute façon, on avait quatre ministres, on a toujours quatre ministres", a déclaré Patrick Mignola, le numéro deux du MoDem sur le plateau de France 2, ce vendredi. "Nous étions dans la majorité, nous y sommes encore. Nous avons bien l'intention d'y travailler et d'y réussir", insiste-t-il. Le parti centriste conserve bien ses ministres à une différence près : Philippe Vigier a été remerciée et remplacée par Marina Ferrari. Pour le reste on compte toujours Sarah El Hairy, Jean-Noël Barrot et le ministre de l'Agriculture Mars Fesneau.

08:01 - Nicole Belloubet attendue au tournant par les syndicat d'enseignant Nicole Belloubet a déjà une connaissance du monde de l'Education après avoir été rectrice rectrice d'académie. L'ancien secrétaire académique du Snses-FSU, Jean-Louis Viguier, se souvient "d'une femme engagée, compétente" avec "un côté un peu autoritaire, mais à l'écoute" auprès de RMC. Il ajoute être "un peu surpris qu'elle souhaite s'engager sur la politique actuelle du gouvernement" puisque en 2016 la nouvelle ministre défendait une politique contraire aux mesures actuellement mise en place à l'école. Les syndicat l'attendent au tournant après la rupture de confiance avec le ministère après le passage d'Amélie Oudéa-Castéra. Nicole Belloubet a pour première mission de renouer la dialogue avec les organisations syndicales. La secrétaire générale du Sgen-CFDT, Catherine Nave-Bekhti, est curieuse de voir le positionnement de la future ministre : "Nicole Belloubet était par le passé très critique sur des éléments qui sont désormais mis en avant. Si elle peut rouvrir les dossiers et avoir de la marge politique sur ce volet, ce sera tant mieux". Mais pour la syndicaliste, "l'urgence, c'est d'avoir un ministère qui fonctionne

07:50 - Après les nominations, les passations de pouvoir ce vendredi Nommés hier soir, les nouveaux et derniers ministres du gouvernement Attal doivent prendre leur fonction ce vendredi. Les passations de pouvoir sont prévues dans la matinée, celle entre Amélie Oudéa-Castéra et Nicole Belloubet est attendue à 10 heures au ministère de l'Education nationale.

08/02/24 - 23:45 - Voici le gouvernement de Gabriel Attal au complet FIN DU DIRECT - Les Français ont donc un nouveau gouvernement ce jeudi soir. Retrouvez sans plus attendre la composition complète du gouvernement Attal 2 : MINISTRES

M. Bruno LE MAIRE , ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique,

M. Gérald DARMANIN , ministre de l’Intérieur et des Outre-mer,

Mme Catherine VAUTRIN , ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités,

Mme Nicole BELLOUBET , ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,

M. Marc FESNEAU , ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire,

Mme Rachida DATI , ministre de la Culture,

M. Sébastien LECORNU , ministre des Armées,

M. Éric DUPOND-MORETTI , garde des Sceaux, ministre de la Justice,

M. Stéphane SÉJOURNÉ , ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,

M. Christophe BÉCHU , ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires,

M. Stanislas GUERINI , ministre de la Transformation et de la Fonction publiques,

Mme Amélie OUDÉA-CASTÉRA , ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques,

Mme Sylvie RETAILLEAU , ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Auprès du Premier ministre : Mme Prisca THEVENOT , chargée du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement, Mme Marie LEBEC , chargée des Relations avec le Parlement, Mme Aurore BERGÉ , chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les Discriminations.

Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique : M. Roland LESCURE , chargé de l’Industrie et de l’Energie, Mme Olivia GRÉGOIRE , chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, M. Thomas CAZENAVE , chargé des Comptes publics.

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : Mme Dominique FAURE , chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité.

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer : Mme Marie GUÉVENOUX , chargée des Outre-mer.

Auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, de la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du garde des Sceaux, ministre de la Justice : Mme Sarah EL HAÏRY , chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles.

Auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités : Mme Fadila KHATTABI , chargée des Personnes âgées et des Personnes handicapées, M. Frédéric VALLETOUX , chargé de la Santé et de la Prévention.

Auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Mme Agnès PANNIER-RUNACHER .

Auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : M. Franck RIESTER , chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité, de la Francophonie et des Français de l'étranger, M. Jean-Noël BARROT , chargé de l’Europe.

Auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : M. Patrice VERGRIETE , chargé des Transports, M. Guillaume KASBARIAN , chargé du Logement.

Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique : Mme Marina FERRARI, chargée du Numérique,

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE, chargée de la Ville,

Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer : Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE, chargée de la Citoyenneté,

Auprès du ministre des Armées : Mme Patricia MIRALLÈS, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire,

Auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : Mme Chrysoula ZACHAROPOULOU, chargée du Développement et des Partenariats internationaux,

Auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : M. Hervé BERVILLE, chargé de la Mer et de la Biodiversité.

08/02/24 - 23:12 - "Tout ça pour ça" : Éric Ciotti dénonce un gouvernement pas si resserré que ça et l'arrivée de Belloubet "Un mois d’attente pour un gouvernement resserré à 35 membres !" a réagi jeudi soir le patron des Républicains sur X, avant de déplorer le choix de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale : "Barre à gauche avec Belloubet ! Tout ça pour ça !"

08/02/24 - 22:44 - La députée RN critique vivement l'arrivée de Nicole Belloubet à l'Éducation nationale Sur X (ex-Twitter), la députée du Var et porte-parole du Rassemblement national à l'Assemblée a fustigé la nomination de Nicole Belloubet à l'Éducation nationale. "On se demandait comment ils feraient pour trouver pire ministre de l’Éducation nationale que'[Amélie] Oudéa-Castera", a-t-elle dénoncé. Et d'ajouter : "Incroyable mais vrai : Nicole Belloubet, une ex-socialiste qui se moque de l’autorité, abandonne Mila et profite du Covid pour vider les prisons."

08/02/24 - 22:16 - L'arrivée de Guillaume Kasbarian au ministère du Logement fait des vagues À gauche de l'échiquier politique, mais aussi du coté des associations, la nomination de Guillaume Kasbarian au ministère du Logement est fortement décriée. "Nommer celui dont le seul fait d'armes est d'avoir facilité les expulsions est un crachat aux visages des quatre millions de personnes mal logées et 330 000 personnes sans-abris", a déclaré la patronne des députés LFI Mathilde Panot sur X. Tandis que le délégué général de la Fondation Abbé Pierre a affirmé à l'AFP, dont Le Figaro se fait l'écho, "espérer que le nouveau ministre délégué au Logement sera plus attentif aux souffrances des mal logés". Et Eddie Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement, de dénoncer sur franceinfo "un ministre qui a passé une loi qui confond les mal-logés et les squatteurs".

08/02/24 - 21:43 - Un gouvernement trop parisien ? Accusé ces dernières heures de vouloir mettre sur pied un gouvernement trop "parisien", le Premier ministre s'est défendu sur le plateau de L'Événement. "Une très grande majorité des ministres ne proviennent pas de la région Île-de-France", a-t-il ainsi assuré, soulignant même que "quasiment toutes les régions sont représentées" et que "beaucoup ont été élus locaux, ce qui donne un ancrage".

08/02/24 - 21:31 - Amélie Oudéa-Castéra félicite Nicole Belloubet Sur X (ex-Twitter), Amélie Oudéa-Castéra a félicité Nicole Belloubet, qui prend sa suite, "lui souhait[ant] beaucoup de succès à la tête du ministère de l’Éducation nationale et auprès de toute la communauté éducative". Communauté qu'elle a par ailleurs affirmé avoir "été honorée de servir". La ministre des Sports et des Jeux olympiques a également remercié "le président de la République et le Premier ministre de [lui] renouveler leur confiance pour poursuivre [s]a mission".

08/02/24 - 21:14 - Quelle parité pour le gouvernement Attal 2 ? Si le nouveau gouvernement de Gabriel Attal est constitué de 18 femmes et 17 hommes, les ministères de plein exercice ont, eux, été confiés à neuf hommes contre cinq femmes.

08/02/24 - 21:06 - Quid du cas François Bayrou ? Le Premier ministre est également revenu sur France 2 sur le psychodrame de ces derniers jours. "J'ai échangé plusieurs fois avec François Bayrou. Est-ce que l'on a abordé la question de son entrée au gouvernement ? Oui, parce qu'il est un pilier de la majorité et de la vie politique française", a expliqué Gabriel Attal, avant de se lancer dans un éloge du maire de Pau, affirmant avoir "un grand respect" pour ce "grand élu local" et ce "responsable politique constant dans les valeurs qui sont les siennes". Le Premier ministre a par ailleurs indiqué s'être mis d'accord avec François Bayrou sur le fait que l'Éducation nationale n'était pas le meilleur portefeuille pour lui.