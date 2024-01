Une campagne commune du NPA et de LFI aux européennes ?

Dans la perspective des élections européennes, le Nouveau parti anticapitaliste souhaite trouver un accord avec La France insoumise pour défendre un programme commun.

Une nouvelle main tendue. Le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) a renouvelé son souhait de faire alliance avec La France insoumise (LFI) pour une alliance aux élections européennes, et de trouver "dès maintenant" un accord. En octobre 2023, plusieurs personnalités du NPA, dont Philippe Poutou et Olivier Besancenot, avaient appelé LFI, partisane de l'union de la gauche aux Européennes, à faire "campagne commune" en juin.

Après ce premier appel, une rencontre entre les deux partis politiques s'est déroulée en décembre. Aucune annonce est intervenue en marge de ce rendez-vous. La France insoumise est en faveur de l'union de la gauche aux prochaines élections européennes, mais leurs alliés du PS, du PCF et d'EELV ont déjà désigné leur tête de liste pour cette échéance ou sont en passe de le faire. Le parti de Jean-Luc Mélenchon a appelé les formations qui le souhaitent à se regrouper pour les Européennes de juin "derrière le programme de la Nupes".

Un programme commun

Malgré les fortes tensions au sein de la Nupes, le NPA se dit "prêt à défendre ce programme avec (LFI) dans les prochaines élections", peut-on lire dans le courrier. "Malgré les désaccords que nous avons avec (...) si nous arrivons, dans les jours qui viennent, à nous mettre d'accord sur la place que le NPA pourrait prendre sur la liste et dans une campagne commune", poursuit le document. En tentant de mettre les différends, le NPA entend soutenir un programme de la Nupes représentant une "avancée par rapport aux politiques menées par la gauche sociale libérale de Hollande", ajoute le parti d'extrême gauche. Le courrier du NPA intervient alors que les Insoumis doivent lancer en janvier un appel à candidature pour les Européennes, avant un lancement de campagne officiel en mars.

La Nupes se présente en ordre dispersé pour les élections européennes. Alors que les Insoumis souhaitaient une union avec les autres forces de la gauche, à l'image des législatives 2022, le PS, EELV et le PCF ont choisi de se présenter chacun de leurs côtés. Le NPA, lui, a éclaté après les élections présidentielles de 2022 en deux camps : les anciens candidats à la présidentielle, Olivier Besancenot et Philippe Poutou, qui penchent pour un rapprochement avec LFI, et un autre qui refuse tout accord avec les autres partis de gauche.