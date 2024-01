Nouveau gouvernement : voici les 14 ministres nommés par Gabriel Attal

La majorité des noms et leur affectation avaient déjà fuité dans les médias en fin de journée, laissant finalement que peu de surprises au moment de l'officialisation des nouveaux membres du gouvernement par le secrétaire général de l'Élysée.

Depuis la démission d'Élisabeth Borne lundi 8 janvier, suivie par la nomination de Gabriel Attal à Matignon mardi 9, les hypothèses quant à la composition du nouveau gouvernement allaient bon train. Finalement, l'exécutif n'aura pas tant tardé que cela puisque le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kholer, a été chargé d'annoncer les noms des ministres et ministres délégués ce jeudi 11 janvier, peu avant 20 heures. Comme attendu, c'est un gouvernement resserré qui a été mis sur pied. À noter également que le remaniement ce fait, cette fois-ci en deux temps, puisque les secrétaires d'État n'ont pas été annoncés et le seront plus tard.

Si le gouvernement de Gabriel Attal fait la part belle à la vieille garde d'Emmanuel Macron, avec notamment le maintien à leur poste de Bruno Le Marie (Économie), de Gérald Darmanin (Intérieur), d'Éric Dupond-Moretti (Justice) ou encore de Sébastien Lecornu (Armées), le camp Macron peut se féliciter d'une belle prise avec la nomination de Rachida Dati à la Culture. Côté critiques, il est reproché à ce gouvernement de ne pas avoir beaucoup de femmes nommées à la tête des ministères les plus importants. Certains observateurs soulignent également un gouvernement qui penche vers la droite. Enfin, d'autres regrettent que la Santé, qui est pourtant l'un des sujets qui préoccupent le plus les Français, n'ait pas son propre ministère et doive partager la vedette avec le Travail, cheval de bataille du président Emmanuel Macron pour la seconde partie de son quinquennat.

L'actuelle composition du gouvernement

Les ministres

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique : Bruno Le Maire

Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer : Gérald Darmanin

Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités : Catherine Vautrin

Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques : Amélie Oudéa-Castéra

Ministre de la Culture : Rachida Dati

Ministre des Armées : Sébastien Lecornu

Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Éric Dupond-Moretti

Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Stéphane Séjourné

Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : Christophe Béchu

Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Marc Fesneau

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau

Les ministres délégués

Ministre chargée du Renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement : Prisca Thevenot

Ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement : Marie Lebec

Ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations : Aurore Bergé

Les secrétaires d'État

Comme indiqué jeudi 11 janvier 2024 par Alexis Kholer, après l'officialisation des nouveaux ministres et ministres délégués du gouvernement Gabriel Attal, les secrétaires d'État seront annoncés dans un second temps. Aucun nom n'a, à ce stade, été dévoilé.