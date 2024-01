Des objectifs et un coup de pression : ce qu'a dit Emmanuel Macron à ses nouveaux ministres dès hier

Le chef de l'État a fixé une ligne de conduite aux nouveaux ministres du gouvernement de Gabriel Attal, vendredi 12 janvier, à l'occasion du premier conseil des ministres. Il leur a demandé d'être des "révolutionnaires" et pas des "gestionnaires".

Quelques jours après le remaniement et la naissance du gouvernement de Gabriel Attal, le président de la République a rencontré les nouveaux ministres, vendredi 12 janvier. Il a échangé avec eux sur une ligne de conduite à adopter, à l'occasion du premier conseil des ministres du gouvernement. "Je ne veux pas de ministres qui administrent, je veux des ministres qui agissent. Je ne veux pas de gestionnaires, je veux des révolutionnaires", a-t-il martelé. Emmanuel Macron a aussi insisté sur la production de "résultats" et a demandé "de la solidarité et de la vitesse" aux nouveaux ministres.

"L'esprit de 2017" invoqué

"Ce gouvernement sera celui de la discipline républicaine. Je ne veux pas d'états d'âme, je veux des états de service", a encore déclaré le chef de l'État, bien décidé à assoir son autorité sur le nouveau gouvernement resserré. Emmanuel Macron a expliqué aux ministres qu'ils devraient incarner "l'esprit de 2017", qui l'avait porté à sa première élection présidentielle. "C'est une responsabilité historique. Soyez à la hauteur", a-t-il exigé.

Ils étaient quatorze autour du président de la République et du nouveau Premier ministre pour ce premier rendez-vous à l'Élysée. Les secrétaires d'États et les ministres délégués devraient être nommés dans les jours qui viennent. Emmanuel Macron doit s'exprimer à nouveau, d'ici quelques jours, pour son "rendez-vous avec la Nation". Si la forme reste encore à être déterminée, des sources au sein de l'exécutif évoquent une conférence de presse.